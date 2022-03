Hartz-IV-Empfängerin vererbt Sohn 3.000 Euro Schulden - „Kann noch nicht mal in Ruhe sterben“

Wer zu viel Hartz IV erhält, macht Schulden beim Jobcenter. Doch wenn man sich die Rückzahlung bis an sein Lebensende nicht leisten kann, gehen diese Schulden an den Erben über.

Berlin - Hartz IV* und Erbe ist ein komplexes Thema. Denn wer viel Geld erbt, muss auf seine Leistungen verzichten, bis das Geld aufgebraucht ist. Doch es gibt auch Fälle, die in die komplett andere Richtung gehen. Schließlich können auch Schulden vererbt werden.

Hartz IV: 10 Jahre alte Schulden werden an den Sohn vererbt

Von solch einem Fall berichtet Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei e.V. auf Twitter. Dort schreibt sie: „Auf Robin (26) warten rund 3.000 Euro Schulden beim Jobcenter, er wird sie eines Tages erben. Diese Schulden hat seine Mutter Eva vor gut zehn Jahren angehäuft. Sie wird sie nie zurückzahlen können.“

Aber wie kam es überhaupt zu den Schulden beim Amt? Damals bekam die alleinerziehende Eva aufstockende Leistungen*, da ihr Gehalt nicht ausreichte. Ihr Sohn Robin hatte in seiner Jugend mit psychischen Problemen zu kämpfen und zog so aus Therapiezwecken immer wieder für längere Zeit aus der gemeinsamen Wohnung aus. Doch das hatte zur Folge, dass Eva der Hartz-IV-Anteil ihres Sohnes, also Miete und Lebenshaltungskosten, für diese Zeit als Schulden angerechnet wurde, die sie bis heute nicht bezahlen kann.

Steinhaus berichtet auf Twitter: „‚Ich kann noch nicht mal in Ruhe sterben‘, hat Eva nüchtern zu mir gesagt, denn diese Schulden wird sie an ihre beiden Kinder weiter vererben. Jedes Jahr bekommt sie von einem Inkasso-Service die Zahlungsaufforderung und muss darlegen, dass ihre Rente eine Abzahlung nicht zulässt.“

Hartz IV und Schulden: Erbe ausschlagen als mögliche Lösung

Für die „Sanktionsfrei“-Gründerin unfassbar. Sie ist der Meinung, dass das Jobcenter laufende Kosten weiter zahlen müsste. Schließlich würde man nicht direkt in eine kleinere Wohnung umziehen, nur weil der Sohn die Bedarfsgemeinschaft vorübergehend verlässt.

Auf den Tweet finden sich zahlreiche Antworten, welche darauf hinweisen, dass Robin das Erbe ja ausschlagen könnte. Somit müsste er auch die Schulden nicht bezahlen. Doch hier gibt es ein Problem. Denn auch Sachen von geringem oder sentimentalen Wert dürfte Evas Sohn dann nach ihrem Ableben nicht erhalten. Ein User rät: „Die Mutter täte gut daran, persönlichen Besitz, wie Fotos und Erinnerungsstücke, zu Lebzeiten an die Kinder zu verschenken, damit diese nach dem Tod der Mutter das Erbe und damit die Schulden ausschlagen können, ohne wirklich etwas zu verlieren.“

Das wäre wohl die Notlösung. Doch die Anwältin von Sanktionsfrei e.V. versucht den Fall nun mit Verjährung zu klären. Wie Helena Steinhaus schreibt, sieht die Rechtsexpertin darin gute Chancen. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.