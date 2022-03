Hartz IV: Jobcenter will Minibetrag zurück - „Die haben einen Vogel“

Von: Patricia Huber

Mit der Rückforderung eines Minimalbetrags sorgt ein Jobcenter wieder einmal für Frust. © Hendrik Schmidt/dpa

Zu viel gezahlte Hartz-IV-Leistungen müssen vom Jobcenter zurückgefordert werden. Doch ein kurioser Fall stellt erneut die Wirtschaftlichkeit dieser Rückforderungen infrage.

Berlin - Das Vorgehen der Jobcenter hat in der Vergangenheit immer wieder für Kopfschütteln gesorgt. Besonders der Bürokratie-Irrsinn beim Thema Hartz IV* schlägt in den sozialen Netzwerken häufig hohe Wellen. So wurde beispielsweise einer jungen Mutter der Hartz-IV-Satz* gestrichen, weil sie noch keine Geburtsurkunde für ihr Neugeborenes vorweisen konnte. Schuld daran war jedoch die zuständige Behörde, die sich mit der Ausstellung eine Menge Zeit ließ.

Und der Papier-Wahnsinn geht weiter. Von einem besonders kuriosen Fall schreibt die Initiative „Moabit hilft“, welche Geflüchtete unterstützt, auf Twitter. Dort berichtet sie von einem Fall, in dem das Jobcenter 2,12 Euro zurückforderte. In einem sechsseitigen Brief erläuterte das Amt, dass sich die Überzahlung aus der Ausbildungsvergütung eines der Kinder ergab.

Hartz IV: Jobcenter-Forderung nicht rechtens

Doch sofern Kinder ihren eigenen Bedarf selbst decken können, wie es wohl hier der Fall war, zählen sie nicht mehr zur Bedarfsgemeinschaft des Hartz-IV-Empfängers. Das geht aus §7 des zweiten Sozialgesetzbuchs (SGB II) hervor. Daher wurde Widerspruch eingelegt, wie „Moabit hilft“ in seinem Tweet erläutert. Ein Twitter-User zeigt sich entsetzt über dieses Vorgehen und kommentiert: „Die haben einen Vogel.“

Ganz abgesehen von der anscheinend widerrechtlichen Forderung, macht besonders die Summe in diesem Fall stutzig. Bei einem Betrag von 2,12 Euro dürften der Verwaltungsaufwand und vor allem die Verwaltungskosten für solch ein Schreiben deutlich höher sein. Somit kann eine solche Forderung für das Jobcenter finanziell kaum lohnenswert sein. Zudem heißt es in dem Schreiben laut Angaben der Initiative auch noch „Das Jobcenter ist verpflichtet, wirtschaftlich zu handeln.“

Hartz IV: Rückforderungen von Kleinstbeträgen sind Minusgeschäft

Einen ähnlichen Fall erlebte ein Kölner Kiosk-Besitzer. Er wurde zu einer Rückzahlung von sage und schreibe einem Cent aufgefordert. Hier entschuldigte sich das Jobcenter jedoch und erklärte, dass es normalerweise von Rückzahlungsforderungen von unter sieben Euro absehe. Gut möglich also, dass es sich auch bei der 2,12 Euro-Forderung um einen Fehler der Behörde handelt.

Bereits 2020 entfachte eine Diskussion über die Rückzahlung von Minimalbeträgen. Damals erklärte die Bundesregierung auf Anfrage der Linken, dass im Jahr 2018 rund 1,3 Millionen Forderungen über Beträge bis 100 Euro gestellt wurden. Letztendlich erhielten die Jobcenter dadurch rund 30 Millionen Euro zurück. Doch die Verwaltungskosten durch Mahnungen und Schreiben lagen bei 72 Millionen Euro. Daher forderte die Linke schon damals, eine Bagatellgrenze zwischen 50 und 100 Euro. „Bei den Ärmsten wird mehr Geld fürs Eintreiben von Minibeträgen ausgegeben, als reinkommt“, kritisierte Parteichefin Katja Kipping.

Verändert hat sich seitdem noch nichts. Ob die Ampel-Koalition mit der Abschaffung von Hartz IV und der Einführung des Bürgergelds auch an dieser Stellschraube drehen wird, ist noch nicht bekannt. Den Zahlen zufolge wäre es jedoch sinnvoll, um ein wirtschaftliches Handeln der Jobcenter sicherzustellen. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.