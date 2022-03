Hartz IV: Jobcenter warnen in Brandbrief vor „Energiearmut in bisher nicht bekanntem Ausmaß“

Die steigenden Energiekosten sind besonders für Empfänger von Hartz IV eine enorme Belastung. © Marcus Brandt/dpa

Der Hartz-IV-Regelsatz wurde bisher nicht an die steigenden Stromkosten angepasst. Mehrere Jobcenter warnen in einem Brandbrief an Hubertus Heil daher nun vor „Energiearmut“.

Aachen - Bereits seit Monaten steigen die Energiekosten drastische an. Fast täglich erreichen die Preise für Benzin, Diesel, Gas oder Erdöl in Folge des Ukraine-Krieges* neue Rekordstände. Auch die Strompreise steigen weiter. Besonders Menschen, die ohnehin bereits vom absoluten Minimum leben, trifft das hart. Hartz-IV-Empfänger müssen die Stromkosten beispielsweise vom Regelsatz* bezahlen. Dieser liegt für Alleinstehende derzeit bei 449 Euro. Heizkosten werden in einem vom Amt festgelegten angemessenen Rahmen übernommen. Doch die ursprüngliche Angemessenheitsgrenze dürfte inzwischen nicht mehr genügen.

Hartz IV: Jobcenter warnen in Brandbrief vor Energiearmut

Daher hat sich die Landesarbeitsgemeinschaft der Jobcenter Nordrhein-Westfalen mit einem Brandbrief an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gewandt. Darin berichten Sie von großer Sorge bezüglich der Entwicklung der Energiepreise und deren Auswirkung auf Haushalte, die Hartz IV* beziehen. „Nach unserer Überzeugung werden im Laufe dieses Jahres sukzessive immer mehr Leistungsbeziehende von Energiearmut in einem bisher nicht gekannten Ausmaß betroffen sein“, heißt es in dem Brief. Bei den Heizkostenabrechnungen ist mit höheren Abschlagszahlungen und zudem mit „erheblichen Nachforderungen für die Vergangenheit“ zu rechnen.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, fordern die Jobcenter eine Anpassung der Angemessenheitsgrenze durch die Kommunen, um so eine drohende Unterbrechung der Energieversorgung zu vermeiden.

Hartz IV: Aktueller Strombedarf berechnet sich aus Zahlen von 2018

Beim Strom müsse der Bund eingreifen, da diese Kosten durch den Regelsatz gedeckt werden sollen. Weiter heißt es im Brandbrief: „Der in den aktuell geltenden Regelbedarfen enthaltene Anteil für Strom bemisst sich nach den Energiepreisen aus der Einkommens- und Verbraucherstichprobe 2018 und trägt in keiner Weise den Preisentwicklungen der jüngsten Vergangenheit Rechnung.“

Infolge dieser Entwicklung bitten die Jobcenter Hubertus Heil, „eine schnelle Lösung herbeizuführen.“ Sie beziehen sich außerdem auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2014. Den Karlsruher Richtern zufolge muss der Gesetzgeber zeitnah reagieren, wenn sich eine Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Preisentwicklung und den für die Berechnung des Regelbedarfs genutzten Preisen ergibt. Sollte eine „existenzgefährdende Unterdeckung“ beim Haushaltsstrom drohen, „darf der Gesetzgeber dabei nicht auf die reguläre Fortschreibung der Regelbedarfsstufen warten.“ (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.