Hartz IV: Lebensmittel immer teurer - Wann Empfänger mehr Geld fürs Essen bekommen

Von: Patricia Huber

In bestimmten Fällen können Hartz-IV-Empfänger mehr Geld für Lebensmittel erhalten. Doch die Hürden sind hoch.

Berlin – Die Inflation in Deutschland ist auf dem höchsten Stand seit Anfang der 50er Jahre. Um 10 Prozent sind die Preise im September im Vergleich zum Vorjahresmonat stark angestiegen. Die Preise für Lebensmittel lagen zuletzt sogar um 18,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Hartz-IV-Empfänger haben damit besonders zu kämpfen – denn der Regelsatz sieht pro Tag lediglich 5,19 Euro für Lebensmittel für eine alleinstehende Person vor.

Hartz IV: Mehrbedarf für Lebensmittel

Sparen steht bei vielen daher also an oberster Stelle. Doch nicht alle Bezieher von Hartz IV können ihre Kosten für den Lebensmitteleinkauf nicht so drastisch reduzieren. Einige benötigen aufgrund von Erkrankungen nämlich eine bestimmte Ernährung. Doch für diesen Fall hat der Gesetzgeber vorgesorgt. Wer betroffen ist, kann einen Antrag auf Mehrbedarf für kostenaufwändige Ernährung stellen.

Diese wird übernommen, wenn Betroffene durch ihre Krankheit gezwungen sind, zu einer Ernährung zu greifen, welche teurer ist als normale Vollkost. Religiöse Gründe zählen hier nicht. Bei der Antragstellung muss außerdem ein ärztliches Attest oder eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden.

Hartz IV: Bei diesen Krankheiten gibt es mehr Geld für Lebensmittel

Auf dem Mehrbedarf-Antrag der Bundesagentur für Arbeit sind folgende Krankheiten aufgeführt:

Zölliakie (Glutenunverträglichkeit)

Mukoviszidose (Stoffwechselerkrankung)

Dauerhaftes Versagen der Nierenfunktion mit Dialysetherapie

Krankheitsassoziierte Mangelernährung

Schluckstörung, bei welcher aus ärztlicher Sicht der Einsatz sogenannter Andickungspulver empfohlen wird

Zusätzlich kann auch für andere Krankheiten ein Mehrbedarf beantragt werden. Ob und in welcher Höhe das Jobcenter dann die Kosten für die besondere Ernährung übernimmt, hängt vom Einzelfall ab. Es gibt jedoch auch Krankheiten und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, welche von vornherein ausgeschlossen wurden. Diese sind:

Hartz IV: In diesen Fällen gibt es keinen Mehrbedarf für Lebensmittel

Dyslipoproteinamien (Fettstoffwechselstörungen)

Hyperurikämie und Gicht

Bluthochdruck

Kardiale und renale Ödeme

Diabetes mellitus, Typ I und Typ II

Ulcus Duedeni und Ulcus ventriculi (Geschwür am Zwölffingerdarm bzw. Magen)

Neurodermitis

Lebererkrankungen

Endometriose

Laktose-Intoleranz

Fruktose-Intoleranz

Bei diesen Erkrankungen reicht nach Angaben des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge eine Vollkosternährung. Und an den Empfehlungen dieses Vereins orientiert sich auch das Jobcenter. (ph)