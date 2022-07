Hartz-IV-Nachfolge: Was beim Bürgergeld neu ist – und was in der Ampel noch diskutiert wird

Von: Patricia Huber

Schon 2023 soll das neue Bürgergeld an den Start gehen. Doch es gibt noch Uneinigkeit über die Hartz-IV-Nachfolge. Besonders die FDP hat einige Kritikpunkte.

Berlin – Das viel kritisierte Hartz IV soll schon bald vom Bürgergeld ersetzt werden. Dass das Arbeitslosengeld II reformiert werden soll, haben die Ampel-Parteien bereits im Koalitionsvertrag festgelegt. Fast ein Jahr später präsentierte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dann erstmals konkrete Eckpunkte, wie das neue Bürgergeld aussehen soll.

Mehr Vertrauen, weniger Strafen - Was sich beim Bürgergeld ändert

Vor allem soll die reformierte Sozialhilfe mehr auf Vertrauen, als auf Strafen setzen. Konkret sehen Heils Pläne Karenzzeiten für Menschen vor, die nach einem Jahr Arbeitslosigkeit ins Bürgergeld (das heutige Arbeitslosengeld II) rutschen. Vorhandenes Vermögen soll demnach in den ersten beiden Jahren erst ab einer Grenze von 60.000 Euro angerechnet werden, bei jeder weiteren Person im Haushalt ab 30.000 Euro.

In den ersten beiden Jahren sollen außerdem die tatsächlichen Kosten für die Wohnung anerkannt werden, auch wenn diese größer und teurer ist und über dem als „angemessen“ eingestuften Niveau liegt. Für die Dauer von sechs Monaten plant der Sozialminister eine „Vertrauenszeit“, in der es keine Leistungskürzungen geben soll, wenn sogenannte Pflichtverletzungen vorliegen, wenn also zum Beispiel Termine nicht wahrgenommen werden.

Bürgergeld: FDP fordert mehr Strenge

Diese neue Handhabe der Sanktionen sorgt nicht überall für Begeisterung. Die FDP besteht auf mehr Strenge. Parteichef Christian Lindner sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, viele Menschen könnten nicht verstehen, „dass sie mit ihren Steuern nicht nur Bedürftige unterstützen sollen, sondern auch jene, die vorsätzlich Termine nicht wahrnehmen oder angebotene Bildung und Arbeit ablehnen“. Parteivize Johannes Vogel sagte im Deutschlandfunk: „Es darf keine Sanktionsfreiheit geben, weder in dem halben Jahr und auch nicht darüber hinaus.“

Auch bei der Höhe des Geldes gibt es noch Unstimmigkeiten. Während Heil mit der Einführung des Bürgergeldes auch den Regelsatz erhöhen möchte, stellt sich auch hier die FDP wieder dagegen. Der Erhöhung von 40 oder 50 Euro pro Monat werde die FDP nicht zustimmen, machte die Partei laut einem tagesschau-Bericht deutlich. Lindner betonte diesbezüglich, dass es sich beim Bürgergeld nicht um ein bedingungsloses Grundeinkommen handle.

Beim Thema Bürgergeld sind sich Christian Lindner (l.) und Hubertus Heil (r.) noch nicht ganz einig.

Bürgergeld: Ab 2023 soll Schluss mit Hartz IV sein

Nichtsdestotrotz soll das Bürgergeld zum 1. Januar 2023 an den Start gehen. Das plant zumindest das Arbeits- und Sozialministerium – und auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterstützt dieses Vorhaben. Doch da das Gesetz zustimmungspflichtig ist, muss auch vom Bundesrat eine mehrheitliche Zustimmung kommen. Somit müssen auch die Union und die Länder von der Reform überzeugt werden.

Bei der CDU hielt sich die Begeisterung jedenfalls bisher noch in Grenzen. Parteichef Friedrich Merz hatte dazu gesagt, er sei „sehr gespannt, ob es überhaupt noch irgendwelche Anreize gibt, in den Arbeitsmarkt zurückzukehren“. Bevor das Bürgergeld also starten kann, müssen noch ein paar Hürden überwunden und ein paar wichtige Details ausdiskutiert werden. (ph/dpa)