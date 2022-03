Hartz IV: Die Ampel wollte Sanktionen eigentlich abschaffen - und rudert jetzt plötzlich zurück

Von: Patricia Huber

Die Bundesregierung hat ein Ende der Hartz-IV-Sanktionen angekündigt. Doch bei einem zentralen Punkt gibt der Bund jetzt doch nicht nach. © Carsten Koall/dpa

Die Ampel wollte die umstrittenen Hartz-IV-Sanktionen eigentlich streichen. Aber in einem wichtigen Punkt sollen die Jobcenter jetzt doch weiter durchgreifen können.

Berlin - Die Hartz-IV-Sanktionen werden abgeschafft. Diese Neuigkeit kursierte in den vergangenen Tagen immer wieder in Berichten über eine Neuregelung. Ein Ende der umstrittenen Leistungskürzungen wird von vielen Seiten schon lange gefordert. Jetzt soll noch vor der Einführung des von der Ampel-Regierung geplanten Bürgergelds ein sogenanntes „Sanktionsmoratorium“ frühzeitig Abhilfe schaffen.

Hartz IV: Sanktionen sollen abgeschafft werden - doch eine Strafe bleibt

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat angekündigt, den Hartz-IV-Sanktionen ein Ende zu setzen. Demnach müssten Empfänger, die beispielsweise eine „zumutbare“ Arbeit ablehnen, nicht mehr mit einer Kürzung des Regelsatzes rechnen.

Aber eine Sanktion soll bleiben. Wer einen vereinbarten Termin beim Jobcenter ohne wichtigen Grund verpasst, muss mit einer Kürzung des Regelsatzes rechnen. Doch ausgerechnet diese Sanktion ist eine der häufigsten bei Hartz-IV-Empfängern, wie aus einer Pressemitteilung des Paritätischen Gesamtverbandes hervorgeht.

„Ein Moratorium ist definiert als ‚vereinbarter oder gesetzlich angeordneter Aufschub‘. Mit dem neu verabschiedeten Gesetzentwurf kann deshalb nicht mehr ernsthaft von einem Sanktionsmoratorium gesprochen werden, denn unter normalen Umständen entfielen etwa vier Fünftel der Sanktionen auf einfache Meldeversäumnisse, die weiter sanktioniert werden sollen“, heißt es in der Mitteilung.

Hartz IV: Deutlich über die Hälfte der Sanktionen wegen versäumter Termine

Und dazu liefert der Verband auch Zahlen. Vor der Pandemie, also im Jahr 2019, entfielen etwa 78 Prozent der Sanktionen auf einfache Meldeversäumnisse. Im November 2021 waren es laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit immer noch 65,29 Prozent aller Sanktionen, die in Folge versäumter Termine entstanden sind. Durch das Moratorium würde also nicht einmal die Hälfte aller Sanktionen entfallen.

Wenn diese Strafen jetzt also fortgeführt werden, ist die groß angekündigte Lockerung der Bundesregierung wohl eher ein Versuch, die Gemüter zu besänftigen. Daher fordert auch der Paritätische Gesamtverband, alle Sanktionen grundsätzlich abzuschaffen. Schließlich stellt der Regelsatz bereits das Existenzminimum dar, welches aufgrund der hohen Inflation ohnehin schon unterschritten wird. Dieser sollte nicht auch noch gekürzt werden dürfen, mahnt der Verband deutlich. (ph)