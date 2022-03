Hartz IV: Drohende Stromsperre bei Familie - „Was die Verantwortlichen wohl fühlen“

Von: Patricia Huber

Einer Hartz-IV-Empfängerin mit drei Kindern wurde gedroht, den Strom abzustellen. Das Jobcenter wollte kein Darlehen genehmigen. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago Images

Wenn Hartz-IV-Empfänger die Stromkosten nicht mehr bezahlen können, ist es ihnen möglich, beim Jobcenter ein Darlehen zu beantragen. Wird das jedoch abgelehnt, droht eine Stromsperre.

Berlin - Die Strompreise sind im vergangenen Jahr und dann noch einmal im vergangenen Monat stark angestiegen. Laut Angaben von Finanztip.de sind die Preise an der Strombörse im März 2022 rund achtmal so hoch wie noch im März 2021.

Hartz-IV-Empfänger müssen Strom vom Regelsatz bezahlen

Unter den höheren Preisen leiden alle Verbraucher. Besonders hart trifft es jedoch Hartz-IV-Empfänger. Denn sie müssen die Stromkosten vom Regelsatz bezahlen. Dieser ist jedoch nicht annähernd mit der Inflationsrate gestiegen. 2021 erhielten Hartz-IV-Bezieher 446 Euro monatlich. Zum Jahreswechsel stieg der Regelsatz dann auf 449 Euro für Alleinstehende.

Die drei Euro mehr können jedoch die enorme Kostensteigerung beim Strom oder auch bei Nahrungsmitteln kaum ausgleichen. Wenn die Stromrechnung dann nicht mehr bezahlt werden kann, droht häufig eine Stromsperre. Sprich, der Strom wird in der Wohnung des Betroffenen schlichtweg abgestellt. Diese harte Maßnahme lässt sich jedoch vermeiden. Bezieher könnten beim Anbieter eine Ratenzahlung beantragen. Wenn dieser nicht zustimmt, bleibt noch die Möglichkeit, ein Darlehen beim Jobcenter aufzunehmen.

Hartz IV: Verein stoppt Stromsperre bei Mutter mit drei Kindern in letzter Minute

In der Theorie scheint das einfach – in der Praxis offenbar nicht, wie ein Tweet von Helena Steinhaus vom Verein Sanktionsfrei e.V. zeigt. Sie schreibt: „Gerade hat Sanktionsfrei mal wieder auf den letzten Drücker eine Stromsperre bei einer Mutter mit drei Kindern verhindert. Das Jobcenter hat einen Antrag auf Darlehen abgelehnt und der Anbieter eine Stundung.“

In den Kommentaren befürworten Twitter-Nutzer die Arbeit des Vereins. Doch Steinhaus ist fassungslos über das Vorgehen der Behörde. „Was die Verantwortlichen am Schreibtisch wohl so fühlen, wenn sie solche Anfragen ablehnen? Oder ob sie denken: ‚Selbst Schuld, die hätte doch echt mal was vom Regelsatz sparen können!‘“, fragt sie sich.

Doch es scheint sich nicht um einen Einzelfall zu handeln. Eine andere Nutzerin berichtet unter dem Tweet von ihrem eigenen Schicksal. „Hab meinem Stromanbieter gesagt, dass meine Gefriertruhe dann abtaut, was für mich einen erheblichen Schaden bedeutet, den ich selbst in Monaten nicht kompensieren kann.“ Die Sperre kam trotzdem. Somit sitzt sie nun auf 210 Euro Kosten, denn sie habe noch 150 Euro Rückstand zu bezahlen und das Sperren und Entsperren habe 160 Euro gekostet, schreibt die Nutzerin. (ph)