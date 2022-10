„Spaghetti mit Ketchup“: Hartz-IV-Bezieher schreibt bitteren Brief an Arbeitsagentur-Chefin Nahles

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Die Preise für Strom und Lebensmittel sind stark gestiegen, die Regelsätze für Hartz-IV-Empfänger jedoch nicht. Ein Betroffener hat sich deshalb an Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, gewandt.

Mönchengladbach – „Die Inflation ist für unsere und viele andere Familien unerträglich“, schreibt Thomas Wasilewski in seinem offenen Brief an die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles (SPD). Wasilewski und seine Familie sind auf Hartz IV angewiesen und spüren die Auswirkungen der Inflation bei jedem Einkauf. Er fordert eine sofortige Erhöhung der Regelsätze.

Hartz-IV-Bezieher an Nahles: „Fünf Jahre später reicht das Geld nicht mehr fürs Essen“

Am 11. Mai 2017 habe Nahles das Arbeitslosenzentrum in Mönchengladbach besucht und gesagt: „Da können wir was tun“, beginnt der Vater aus Mönchengladbach seinen Brief. „Fünf Jahre später reicht das Geld nicht mehr fürs Essen und bei den Strompreisen rechne ich wie viele andere mit einer Stromsperre. Weihnachten gibt‘s bei uns keine Geschenke und die Speisekarte ist überschaubar: ‚Spaghetti mit Ketchup‘“, schildert Wasilewski seine Situation.

Der Hartz-IV-Bezieher ist auch einer der Musterkläger, der zusammen mit den Sozialverbänden VdK und SoVD einen Prozess angestrengt hat, weil die Anpassung der Regelsätze Anfang des Jahres zu niedrig gewesen sei. Beide Verbände wollen damit in Musterstreitverfahren bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Ihrer Meinung nach hätte der Gesetzgeber nicht auf die reguläre Anhebung der Sätze im nächsten Jahr warten dürfen, da das Existenzminimum schon in diesem Jahr durch die plötzlich auftretende, extreme Preissteigerungen unterschritten sei.

Bürgergeld statt Hartz IV: Erhöhung der Regelsätze im Januar

Zwar gab es dieses Jahr einmalige Entlastungszahlungen für Hartz-IV-Bezieher und für Kinder in Grundsicherung zusätzlich 20 Euro im Monat. „Doch die verpuffen angesichts der steigenden Kosten“, sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte daraufhin zum ersten Januar eine Erhöhung des Bürgergelds an, das dann Hartz IV ersetzen soll. Demnach soll der Regelsatz der Grundsicherung von 449 auf 502 Euro steigen, mit Partnern zusammenlebende Erwachsene erhalten 451 Euro. Jugendliche ab 14 bekommen 420 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahre 348 Euro, unter-6-Jährige 318 Euro.

Doch es wird noch dauern bis Januar. Wasilewski will deshalb eine sofortige Erhöhung der Regelsätze. Er wehre sich mit Mahnwachen „gegen die gnadenlose und rücksichtslose Sozialpolitik der Ampel“. Die Betroffenen hätten „die Schnauze voll von der politischen Ignoranz“.