Hartz IV: Viele Bezieher zahlen bei den Heizkosten drauf - knapp 100.000 betroffen

Linke-Chefin will dauerhafte finanzielle Entlastung für Arme

Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hat mit Blick auf die steigenden Preise in Thüringen ein umfassendes Entlastungspaket von der Bundesregierung gefordert. Es brauche „schnell umsetzbare und sofort wirkende Maßnahmen“ sowie „längerfristige Neuregelungen, die an die Strukturen gehen und Armut und Ungleichheit dauerhaft zurückdrängen“, teilte Hennig-Wellsow am Dienstag mit.