Hartz IV: „Regierung verpasst Millionen armutsbetroffener Menschen in Deutschland eine Ohrfeige“

Von: Lisa Mayerhofer

Angesichts der Inflation wird es für Hartz-IV-Bezieher immer schwieriger, ihre Ausgaben – wie etwa fürs Essen – zu stemmen. Das Bundesernährungsministerium zeigt sich unbeeindruckt.

Berlin – Die hohen Preise belasten einkommensschwache Haushalte deutlich stärker – und das hat sich einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung zufolge zuletzt weiter verschärft. Die Inflationsbelastung für einkommensschwache Familien betrug im September 11,4 Prozent, wie das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Stiftung am Dienstag mitteilte. Für Alleinlebende mit hohem Einkommen betrug die Teuerungsrate demnach hingegen lediglich 8,0 Prozent.

Inflation: Menschen mit geringem Einkommen besidners betroffen

Das IMK berechnet die haushaltstypische Inflationsbelastung anhand von „repräsentativen Warenkörben“. Die derzeit größten Preistreiber, Energie und Lebensmittel, machen bei den Einkäufen von Haushalten mit niedrigen bis mittleren Einkommen einen größeren Anteil aus als bei Wohlhabenden. Ärmere Haushalte werden in der Folge seit Monaten deutlich stärker belastet. „Das ist der höchste in diesem Jahr gemessene Wert“, erklärte das IMK.

Für Menschen mit geringem Einkommen in Deutschland wird es immer schwieriger, sich über Wasser zu halten. Ein Hartz-IV-Bezieher beschrieb im Oktober seine Situation in einem offenen Brief: „Das Geld reicht nicht mehr fürs Essen und bei den Strompreisen rechne ich wie viele andere mit einer Stromsperre. Weihnachten gibt‘s bei uns keine Geschenke und die Speisekarte ist überschaubar: ‚Spaghetti mit Ketchup‘.“

Ernährungsministerium: Gesunde Ernährung mit Hartz-IV-Regelsatz möglich

Das Bundesernährungsministerium (BMEL) sieht das wohl ein wenig anders. Das geht aus einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei im Deutschen Bundestag hervor. Darin erklärte das BMEL, dass „bei informiertem, preisbewusstem Einkauf eine gesunderhaltende Ernährung aus dem Regelbedarf“ möglich sei. Es sei die „individuelle Entscheidung“ armutsbetroffener Menschen, „in welcher Art, Form und welchem Umfang“ sie ihren Bedarf an Ernährung deckten.

Der gemeinnützige Verein foodwatch zeigt sich empört: „Die Bundesregierung verpasst Millionen armutsbetroffener Menschen in Deutschland eine Ohrfeige. Wer gesund essen wolle, müsse eben Ernährungsratgeber lesen und an anderer Stelle den Gürtel noch enger schnallen: Diese Empfehlung aus dem Ernährungsministerium ist nicht nur realitätsfern, sondern ignoriert die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Mangelernährung und deren katastrophalen Folgen insbesondere bei Kindern“, erklärte Luise Molling von foodwatch. „Statt in Zeiten steigender Lebensmittelpreise den Menschen eine gesunde Ernährung zu ermöglichen, macht die Bundesregierung mit dem Bürgergeld weiter, wo sie mit Hartz IV aufgehört hat: mit staatlich verordneter Ernährungsarmut.“

Und das, bemängelt foodwatch, obwohl das wissenschaftliche Beratergremium des Ministeriums in seinem Gutachten aus dem Jahr 2020 klar festgestellt habe, dass eine gesunde Ernährung mit dem Hartz-IV-Regelsatz nicht finanzierbar sei. Der für das Gutachten maßgeblich verantwortliche Ernährungswissenschaftler Hans-Konrad Biesalski zeigte sich irritiert: „Die Bundesregierung ist offensichtlich nicht in der Lage, den Text des wissenschaftlichen Beirates zu lesen und zu interpretieren – weil sie offenbar nicht willens ist, an dieser für ein reiches Land wie Deutschland beschämenden Situation etwas zu ändern“, so der Professor. (lma/dpa)