Hartz IV: Lindner plant drastische Kürzungen für Langzeitarbeitslose – CDU schäumt: „Sozialkahlschlag“

Finanzminister Lindner plant offenbar, Hartz-IV-Leistungen drastisch zu kürzen. Vor allem dem sozialen Arbeitsmarkt droht laut einem Bericht in den kommenden Jahren das Aus.

Berlin – Die Rückkehr zur Schuldenbremse – es ist das zentrale Versprechen von Finanzminister Christian Lindner (FDP). Erstmals nach drei Ausnahmejahren wegen der Corona-Pandemie soll die im Grundgesetz verankerte Bremse im Bundeshaushalt 2023 wieder eingehalten werden. Offenbar sollen aber dabei die Mittel für den sozialen Arbeitsmarkt drastisch gekürzt werden.

Hartz IV: Lindner will vor allem bei der Förderung Langzeitarbeitsloser sparen

„Wir können uns zusätzliche Schulden schlicht nicht leisten“, sagte der FDP-Chef in Berlin. „Die Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen.“ Wer dauerhaft Schulden mache, werde zur Tilgung an der Steuerschraube drehen müssen. Steuererhöhungen schloss Lindner aber erneut aus. Daher sei die Schuldenbremse von so hoher Bedeutung. Doch wie soll das in unsicheren Zeiten wie diesen gelingen? An welchen Stellen kann Geld gespart werden?

Lindner plant dabei offenbar unter anderem, bei der Förderung von Langzeitarbeitslosen zu sparen. Das berichtet der Spiegel und beruft sich auf den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. 2023 sollen „Leistungen zur Eingliederung in Arbeit“ in der Grundsicherung für Arbeitsuchende von etwa 4,8 Milliarden Euro auf 4,2 Milliarden Euro gekürzt werden. Das bedeutet, dass 609 Millionen Euro an Hartz-IV-Leistungen eingespart werden sollen.

In den kommenden Jahren sollen laut Spiegel dann vor allem die Mittel für mehrjährige Förderungen weitgehend abgeschmolzen werden. Die Fälligkeiten entsprechender Verpflichtungsermächtigungen sollen dem Magazin zufolge bis 2029 auf fünf Millionen Euro im Jahr reduziert werden, so der Plan. Damit stehe laut Spiegel der soziale Arbeitsmarkt de facto vor dem Aus.

Kritik aus CDU: „Nachhaltig ist dieser Sozialkahlschlag ganz sicher nicht“

Die Grundlagen für den sozialen Arbeitsmarkt wurden 2019 von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) initiiert. Dabei erhalten Unternehmen, die Langzeitarbeitslose einstellen, über mehrere Jahre hinweg einen Zuschuss zum Lohn. Im Rahmen der Maßnahme über den Paragraf 16i SGB II wurden 2021 über 42.000 Arbeitsplätze finanziert oder teilfinanziert.

Laut dem Paritätischen Gesamtverband sind die Hartz-IV-Fördermaßnahmen bisher ein Erfolg. Sie würden sowohl die Ausgaben nach dem SGB II verringern, als auch dafür sorgen, dass bei etwa 40.000 Betroffenen 40 Millionen Euro als Einkommenssteuer in den Staatshaushalt zurückfließen. Durch die Förderung seien etwa zwei Drittel der Betroffenen nicht mehr hilfebedürftig und würden aus dem Sozialleistungsbezug ausscheiden. Die Kosten der Fördermaßnahmen sind allerdings hoch und betragen seit 2019 knapp vier Milliarden Euro.

Das Bundesfinanzministerium äußerte sich auf Anfrage des Spiegels nicht zu den offenbar geplanten Kürzungen. Harte Kritik kommt derweil von den Linken und der CDU. Der CDU-Sozialexperte Kai Whittaker sagte dem Spiegel: „Insbesondere trifft das Langzeitarbeitslose, deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt und soziale Teilhabe nun schwieriger wird.“ Anstatt Hunderte neue Stellen im eigenen Apparat neu zu schaffen, sollte die Regierung das Geld der Bevölkerung zugutekommen lassen, sagte Whittaker gegenüber dem Magazin. „Nachhaltig ist dieser Sozialkahlschlag ganz sicher nicht.“ (lma/dpa)