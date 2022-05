Hartz IV: Jobcenter verweigert Fahrtkosten für fußamputierten Mann

Von: Lisa Mayerhofer

Das Jobcenter lehnte den Antrag eines Hartz-IV-Empfängers für Fahrtkosten ab – obwohl er seit einer Fußamputation Unterstützung braucht. © Jens Kalaene/dpa

Ein Hartz-IV-Empfänger aus Niedersachsen ist seit einer Fußamputation auf Unterstützung angewiesen. Das Jobcenter hat seinen Antrag auf Fahrtkosten aber trotzdem vorerst abgewiesen.

Hannover – Heiko F. braucht Hilfe – doch die lässt auf sich warten: Der bereits vorerkrankte Hartz-IV-Empfänger aus Niedersachsen hat eine Fußamputation hinter sich und kann seine Wohnung im zweiten Stock nicht mehr alleine verlassen. Er bräuchte dafür einen Krankentransport in einem Tragesitz, da die Treppen für ihn ein unüberwindbares Hindernis darstellen, berichtet der NDR in der Sendung „Hallo Niedersachsen“.

Hartz-IV-Bezieher kann nach Fußamputation Wohnung nicht mehr verlassen

Da Heiko F. aber nur Pflegestufe 1 hat – er kann sich in der Wohnung mit Krücken fortbewegen – zahlt die Krankenkasse den Transport nicht. Das sei gültige Rechtslage, so der NDR. Doch damit sich seine Situation nicht noch mehr verschlechtert, braucht er einen Termin beim orthopädischen Schuhmacher und Physiotherapie.

„Wenn mein Bein nicht jetzt entsprechend gefördert wird, wird es irgendwann so instabil, dass ich es nicht mehr benutzen kann. Dadurch kann ich zum Teil ein Pflegefall werden“, sagte er in der Sendung. Dann sei er auf einen Rollstuhl angewiesen, so seine Sorge.

Hartz IV: Jobcenter lehnte Fahrtkosten-Antrag zunächst ab

Zusammen mit der Betreuerin Katharina Lorenz vom Sozialverband Deutschland stellte der Hartz-IV-Bezieher einen Antrag beim Jobcenter auf Sonderbedarf. Die Behörde lehnte umgehend ab und verwies auf die Krankenkasse. „Ich war ärgerlich“, verriet die Betreuerin in der Sendung. Sie hätten im Antrag darauf hingewiesen, dass die Krankenkasse nicht in der Pflicht sei und es sich „ganz klar um einen Sonderbedarf“ handle.

Heiko F. legte deshalb Widerspruch ein. Auf Anfrage des NDR sendete das Jobcenter nun positivere Signale; die Fahrtkosten könnten „grundsätzlich als Mehrbedarf übernommen werden“. Noch ist der Antrag nicht durch – doch der Hartz-IV-Bezieher hofft auf eine baldige Bewilligung. Er möchte wieder „in die Eigenständigkeit kommen“ und zum Arbeiten anfangen, sobald es ihm besser geht.