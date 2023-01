Das neue Bürgergeld – die Auszahlungstermine

Hartz-IV-Nachfolger – das gilt ab jetzt beim neuen Bürgergeld

Teilen

Seit dem 1. Januar 2023 ist in Deutschland das neue Bürgergeld-Gesetz in Kraft. © Bihlmayerfotografie/IMAGO

Wer bekommt das neue Bürgergeld? Wie wird es berechnet? Wie und wo kann man es beantragen? Wie hoch sind die Regelsätze? Und wann wird ausbezahlt? Wissenswertes über das neue Bürgergeld.

München – Seit dem 1. Januar 2023 ist in Deutschland das neue Bürgergeld-Gesetz in Kraft. Das Bürgergeld ist eine Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte in Deutschland, die das Arbeitslosengeld II (umgangssprachlich „Hartz IV“ genannt) ablöste. Es sichert die Existenz für diejenigen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen decken können. Etwa dann, wenn jemand seine Arbeit verloren hat oder sein Geschäft schließen musste. Oder weil aus anderen Umständen eine regelmäßige Beschäftigung nicht weiterhin möglich ist, etwa aufgrund einer langen oder chronischen Krankheit.

Die neuen Regelungen des Bürgergeldes treten in zwei Stufen in Kraft, die erste Stufe zum 1. Januar 2023, die zweite zum 1. Juli 2023. Wichtig ist: Die Bedarfe werden nun nicht mehr rückwirkend, sondern vorausschauend an die Teuerungsraten angepasst. Zusätzlich dazu werden die aktuellsten verfügbaren Daten über die regelbedarfsrelevante Preisentwicklung berücksichtigt. Das Bürgergeld hat das Ziel, mit einer einfachen Beantragung, unbürokratischer und digital zugänglich zu sein. Menschen, denen es besonders schwerfällt, eine Arbeit zu finden oder aufzunehmen, können ab dem 1. Juli 2023 durch professionelles Coaching unterstützt werden.

Das neue Bürgergeld – wer bekommt das Bürgergeld?

Nur Personen, die erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen decken können und andere, vorrangige Leistungen (Arbeitslosengeld, Wohngeld, Kinderzuschlag etc.) nicht ausreichend sind, erhalten Bürgergeld. Das Bürgergeld-Gesetz 2023 sieht vor, dass der Anspruch auf Bürgergeld besteht …

… bei Bedürftigkeit,

… bei grundsätzlicher Erwerbsfähigkeit,

… oft im Anschluss an Leistungen auf das Arbeitslosengeld

… bei Erreichbarkeit für das örtliche Jobcenter

Auch nicht erwerbsfähige, aber hilfebedürftige Personen, die mit Bürgergeld-Berechtigten in einem Haushalt zusammenleben, erhalten Bürgergeld. Wer bisher Anspruch auf Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld hatte, hat auch künftig einen Anspruch auf Bürgergeld. Wichtig ist: Personen, die bereits Leistungen vom Jobcenter beziehen, müssen keine neuen Anträge stellen. Alle bewilligten Leistungen bleiben auch weiterhin – in das Jahr 2023 – gültig. Auch das Verfahren zur Bewilligung von Leistungen bleibt unverändert. Die Weiterbewilligungsanträge sind weiterhin wie bisher zu stellen.

Das neue Bürgergeld – wie beantragt man das Bürgergeld?

Der Bürgergeld-Antrag muss bei der Gemeindeverwaltung bzw. der Stadtverwaltung des eigenen Wohnorts gestellt werden. Zuständig dafür sind die Jobcenter. Der Antrag ist die Grundvoraussetzung für die Zahlung des Bürgergeldes, denn ohne gestellten Antrag wird kein Bürgergeld gezahlt. Bürgergeld wird grundsätzlich erst ab dem Tag der Antragstellung gezahlt, beispielsweise ab dem 1. des Monats, in dem der Antrag auf Bürgergeld gestellt worden ist. Der Bürgergeld-Antrag kann zunächst formlos gestellt werden, mündlich oder schriftlich. Das Antragsformular, also den Fragebogen zum Antrag, kann man dann später ausfüllen. Weil der (formlose) Antrag die Voraussetzung für den Anspruch ist, sollte man die Antragstellung und ihren Zeitpunkt im Zweifel nachweisen können – etwa durch einen eingeschriebenen Brief. Die offiziellen Antragsformulare zum Bürgergeld gibt es unter anderem auf www.buerger-geld.org zum Download. Bürgergeld kann aber auch einfach online beantragt werden, und zwar auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit (www.arbeitsagentur.de). Dort muss man sich zunächst als Privatperson registrieren. Danach stehen die Antragsformulare online zur Verfügung.

Das neue Bürgergeld – welche Nachweise müssen dem Antrag beigefügt werden?

Dem Antrag auf Bürgergeld müssen Nachweise zu den persönlichen Verhältnissen, vor allem zu den Einkommens- und Vermögensverhältnissen beigefügt werden. Die Nachweise können nachgereicht werden, müssen also nicht zusammen mit dem Antrag an das Jobcenter übermittelt werden. Über den Bürgergeldantrag kann aber erst dann entschieden werden, wenn alle Nachweise vorliegen. Es liegt deshalb im Interesse des Antragstellers, die Nachweise so früh wie möglich einzureichen. Die Nachweise zum Bürgergeldantrag beziehen sich auch auf die familiäre Situation und die Wohnsituation. Beim Jobcenter muss im Einzelnen eingereicht werden:

Antragsformulare

Gültiges Ausweisdokument: Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung oder (bei ausländischen Staatsbürgern) Aufenthaltstitel

Nachweise hinsichtlich des Einkommens – etwa eine Gehaltsabrechnung oder Verdienstbescheinigung. Es reichen aber auch aktuelle Kontoauszüge, aus denen die Zahlung des Gehalts, der Rente, des Krankengeldes, Kindergeldes, Unterhalts oder sonstige Einkünfte ersichtlich sind.

Kontoauszüge der vergangenen 3 Monate

Nachweise über das Vermögen (z. B. Kontoauszüge, Sparbücher oder sonstige Banknachweise)

Nachweise über laufende Ausgaben – etwa Kontoauszüge, aus denen die Mietzahlung oder die Zahlung von Versicherungsbeiträgen oder sonstige Zahlungen ersichtlich sind

Mietvertrag

Heiz- und Nebenkostennachweis (die letzte Heiz- und Nebenkostenabrechnung des Vermieters)

Nachweise eines früheren Leistungsbezugs, auch bei einem anderen Jobcenter (= Bewilligungsbescheid)

Falls der Bürgergeldantrag im Anschluss an ein Beschäftigungsverhältnis gestellt wird, müssen die Arbeitspapiere, Kündigungsschreiben oder der Aufhebungsvertrag und eine vom Arbeitgeber ausgefüllte Arbeitsbescheinigung eingereicht werden.

Das neue Bürgergeld – wichtige Zahlen, Daten & Fakten

Die Regelsätze im Überblick



Regelsatz, Leistungsberechtigte, Regelbedarfstufe

502 Euro, für eine alleinstehende Person, Regelbedarfstufe 1

451 Euro, für eheliche oder nichteheliche Partner einer Lebensgemeinschaft, Regelbedarfstufe 2

402 Euro, für Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (15 bis 24 Jahre) und ohne Zusicherung des Jobcenters umziehen, Regelbedarfstufe 3

420 Euro, für Kinder im Alter von 14 bis 17 Jahren sowie für Minderjährige mit volljährigen Partnern, Regelbedarfstufe 4

348 Euro, für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren, Regelbedarfstufe 5

318 Euro, für Kinder bis einschließlich 5 Jahren, Regelbedarfstufe 6

Das neue Bürgergeld – die Auszahlungstermine

Grundsätzlich erfolgt die Zahlung des Bürgergeldes am letzten Werktag des Vormonats. Die einzelnen Auszahlungstermine im Jahr 2023:



Monat, Wochentag, Datum der Überweisung

Januar 2023: Mittwoch, 28.12.2022

Februar 2023: Dienstag, 31.01.2023

März 2023: Dienstag, 28.02.2023

April 2023: Freitag, 31.03.2023

Mai 2023: Freitag 28.04.2023

Juni 2023: Mittwoch, 31.05.2023

Juli 2023: Freitag, 30.06.2023

August 2023: Freitag, 28.07.2023

September 2023: Donnerstag, 31.08.2023

Oktober 2023: Freitag, 29.09.2023

November 2023: Dienstag, 31.10.2023

Dezember 2023: Donnerstag, 30.11.2023

Das neue Bürgergeld – wie wird das Einkommen und Vermögen berechnet?

Bei Antragstellung wird zunächst der individuelle Bedarf der jeweiligen Antragstellenden ermittelt. Dieser setzt sich vor allem aus dem jeweiligen Regelbedarf, den Kosten der Unterkunft und etwaigen Mehrbedarfen zusammen. Diesem Bedarf werden eventuell vorhandenes Einkommen und Vermögen gegenübergestellt. Zuvor werden davon jedoch die jeweiligen Freibeträge abgesetzt:

Von monatlichen Einnahmen aus Erwerbstätigkeit werden zunächst pauschal 100 Euro abgesetzt.

Von den darüberhinausgehenden Einnahmen werden dann für den Teil zwischen 100 und 520 Euro 20 Prozent, von dem Teil zwischen 520 und 1.000 Euro 20 Prozent (ab dem 1. Juli 2023 dann 30 Prozent) und von dem Teil zwischen 1.000 und 1.200 Euro erneut 10 Prozent nicht auf die Leistungen angerechnet.

Für Menschen, die mindestens ein minderjähriges Kind haben, gilt die letzte Freibetragsstufe sogar bis zu einem Einkommen von 1.500 Euro.

Auch beim Vermögen gelten Freibeträge. Während der Karenzzeit, also dem ersten Jahr des Leistungsbezugs, bleiben 40.000 Euro für die erste Person der Bedarfsgemeinschaft unberücksichtigt. Für jede weitere Person bleiben 15.000 Euro unangetastet. Nach Ablauf der Karenzzeit gilt die Grenze von 15.000 Euro für jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft.

Das neue Bürgergeld – Leistungen für Kinder und Jugendliche

Mit dem Bürgergeld bleiben für Kinder und junge Erwachsene bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres neben dem Regelsatz weiterhin – wenn die Voraussetzungen erfüllt sind – auch diese Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten:

eintägige Ausflüge von Schule oder Kindertagesstätte

mehrtägige Klassenfahrten von Schule oder Kindertagesstätte

Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (in zwei Chargen: 1. Februar und zum 1. August eines Jahres)

Beförderung von Schüler und Schülerinnen zur Schule

angemessene Lernförderung (Nachhilfe)

gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule, Kindertagesstätte oder Hort

15-Euro-Pauschale bei tatsächlicher Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (nur bis zum 18. Lebensjahr)