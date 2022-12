Hartz IV und Weihnachtsgeld: Was Empfänger beachten sollten

Von: Lisa Mayerhofer

Angesichts hoher Kosten für Energie und Lebensmittel kommt das Weihnachtsgeld zum Jahresende gerade richtig. Wer gleichzeitig mit Hartz IV aufstocken muss, muss allerdings einiges beachten.

Wiesbaden – Explodierende Heizkosten und teure Lebensmittel: In vielen Haushalten sind gerade zum Jahresende zusätzliche Einnahmen hochwillkommen. Da kommt das Weihnachtsgeld gerade richtig. Doch wie geht es Hartz-IV-Empfängern damit?

Viele Tarifbeschäftigte in Deutschland bekommen Weihnachtsgeld

Längst nicht alle Deutschen erhalten ein Weihnachtsgeld: Gute Chancen auf die Sonderzahlung haben vor allem Arbeitnehmer, die nach Tarif bezahlt werden. Laut einer Destatis-Auswertung haben 85,7 Prozent der Tarifbeschäftigten in Deutschland einen tariflichen Anspruch auf ein Weihnachtsgeld.

Ohne Tarifvertrag sinke die Chance auf Weihnachtsgeld auf 42 Prozent, berichtet die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung unter Berufung auf Selbsteinschätzungen von rund 63.000 Menschen, die ihre Bezüge auf dem Portal „Lohnspiegel.de“ eingetragen haben. Unter dem Strich erhält demnach gut die Hälfte (54 Prozent) der Beschäftigten in Deutschland Weihnachtsgeld.

Hartz IV: Was Aufstocker beachten müssen, wenn sie Weihnachtsgeld erhalten

Für Hartz-IV-Bezieher gestaltet sich die Sache allerdings nicht so einfach: Wer als sogenannter Aufstocker neben seinem Einkommen zusätzlich Hartz IV beziehen muss, kann zwar Weihnachtsgeld erhalten, sofern der Arbeitgeber eines auszahlt. Diese Zahlung wird jedoch als Einkommen angerechnet. Das Weihnachtsgeld muss dann auch dem Jobcenter angegeben werden.

Immerhin gibt es einen Freibetrag, der nicht auf den Hartz-IV-Anspruch angerechnet wird. Dieser beträgt in der Regel 100 Euro. Falls der Aufstocker so viel Weihnachtsgeld erhält, dass er den Anspruch auf Hartz IV verliert, kann das Extra-Einkommen auf sechs Monate aufgeteilt werden.

Bürgergeld ersetzt Hartz IV: Was passiert mit dem Weihnachtsgeld?

Wer ausschließlich Hartz IV bezieht, erhält allerdings kein Weihnachtsgeld. Dies wird sich voraussichtlich mit der Einführung des Bürgergeldes auch nicht ändern. Bis 2005 gab es zwar noch in der Sozialhilfe eine Weihnachtsbeihilfe, doch diese wurde eingestellt. Hartz-IV-Bezieher dürfen also zu Jahresende keine Sonderzahlungen in Form eines Weihnachtsgeldes erwarten. Ausnahme: Sie wohnen in einzelnen kleineren Kommunen wie etwa Burghausen, die sich entschlossen haben, Arbeitslosen eine Weihnachtsbeihilfe zahlen.

Mit Material der dpa