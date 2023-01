Hasbro will 15 Prozent seiner Stellen streichen

Teilen

Monopoly © John Mutru / IMAGO

US-Spielwarenhersteller Hasbro, der u.a. Monopoly produziert hat, will 15 Prozent seiner Stellen streichen, da die Verkäufe sinken.

Pawtucket in den USA - Der US-Spielwarenhersteller Hasbro, bekannt für das beliebte Gesellschaftsspiel Monopoly, streicht vor dem Hintergrund sinkender Verkäufe 15 Prozent seiner Stellen. Noch in diesem Jahr sollten rund 1000 Jobs wegfallen, kündigte das Unternehmen am Donnerstag an. Grund dafür sind unter anderem die enttäuschenden Zahlen rund um das Weihnachtsgeschäft.

Während sich der Handel mit Action- und weiteren Figuren sowie Kartenspielen gut entwickelte, enttäuschte im vierten Quartal vor allem das Geschäft mit Gesellschaftsspielen, teilte Hasbro mit. Der Hersteller machte dafür auch ein „schwieriges Umfeld für die Menschen während der Feiertage“ verantwortlich.



Nach vorläufigen Ergebnissen schrumpfte der Umsatz von Hasbro im letzten Quartal des vergangenen Jahres um 17 Prozent im Vorjahresvergleich auf rund 1,68 Milliarden Dollar (1,55 Milliarden Euro). Im Gesamtjahr dürfte der Umsatz um neun Prozent zurückgegangen sein. Endgültige Ergebnisse will Hasbro Mitte Februar veröffentlichen.



Im elektronischen Börsenhandel nach Schließung der Wall Street verlor die Aktie am Donnerstag 7,5 Prozent. Eine ganze Reihe von Firmen in den USA, die während der Pandemie zulegen konnten, kämpft derzeit mit sinkenden Zahlen und sieht Sparprogramme und Kürzungen vor. Auch Hasbro hatte bereits im Oktober das Ziel ausgegeben, bis Ende 2025 zwischen 250 und 300 Millionen Dollar einzusparen. hcy/kbh