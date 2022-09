Merz: Habeck hält mit Akw-Plänen "das ganze Land zum Narren"

Haßelmann: Debatte über Akw-Laufzeitverlängerung „faktenfrei“

Britta Haßelmann © IMAGO/Christian Spicker

Britta Haßelmann, Grünen-Fraktionsvorsitzende, hat einer Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke eine Absage erteilt.

Berlin in Deutschland - "Kaum eine Debatte wird so faktenfrei geführt wie diese", beklagte Haßelmann am Mittwoch im Bundestag. Der kürzlich abgeschlossene Stresstest der Stromversorgung rechtfertige keine Laufzeitverlängerung. Auch gebe es auf Fragen etwa nach einem atomaren Endlager "keine Antwort".

Zuvor hatte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) sich zwar grundsätzlich zum Ausstieg aus der Kernkraft bekannt, jedoch zugleich gefordert, die drei noch aktiven deutschen Akw etwa drei bis vier Jahre länger laufen zu lassen. Für einen solchen Weiterbetrieb müssten neue Brennstäbe beschafft werden, gab Haßelmann jedoch zu bedenken - "damit sind wir beim Ausstieg vom Ausstieg".

An Merz und dessen Fraktion gerichtet forderte die Grünen-Politikerin, einen "Blick auf die Wirklichkeit" zu werfen. Schließlich sei es die 16 Jahre von der Union angeführte Bundesregierung gewesen, die das Land bei der Energieversorgung "in diese zementierte Abhängigkeit von Russland geführt" habe. Der Ausbau der Erneuerbaren sei ebenso blockiert worden wie Maßnahmen zur Energieeffizienz und -einsparung. Diese Versäumnisse müsse die Ampel-Koalition nun auffangen.



Nach aktueller Rechtslage werden alle drei noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland zum Jahresende abgeschaltet. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will als Konsequenz aus dem Stresstest zwei der Meiler für den Fall von Stromengpässen bis Mitte April 2023 in Reserve halten.



Einen mittelfristigen Weiterbetrieb hingegen fordert nicht nur die Union, sondern auch die FDP. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte sich dagegen im Grundsatz hinter Habeck und bekräftigte in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" das Festhalten am Atomausstieg. Allenfalls für "einige Monate" sei im kommenden Winter ein Weiterbetrieb der beiden süddeutschen Akw Neckarwestheim 2 und Isar 2 noch möglich. cne/bk

Merz: Habeck hält mit Akw-Plänen "das ganze Land zum Narren"



Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wegen dessen Haltung zur Atomkraft scharf attackiert. Mit dem Plan, zwei der drei verbliebenen Akw in Deutschland bis Mitte April 2023 in Reserve zu stellen, halte Habeck "das ganze Land zum Narren", sagte Merz am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag. Die Entscheidung gegen eine umfassendere Laufzeitverlängerung beschädige "möglicherweise unwiderruflich die deutschen Unternehmen, den gesamten Wirtschaftsstandort und vor allem die mittelständischen Unternehmen".



"Wir sind mitten drin in einem massiven Stromproblem in diesem Land", warnte Merz. Trotzdem weigere sich Habeck, die drei verbliebenen Akw für einen Zeitraum von wenigen Jahren weiter laufen zu lassen - obwohl diese "die modernsten und sichersten Kernkraftwerke der Welt" seien. "Das hat doch ein Niveau an Irrationalität erreicht, das kann man doch gar nicht mehr beschreiben", rief Merz empört.



Er forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, sich der Sache anzunehmen. Die Energiepolitik könne der Kanzler nicht "allen Ernstes" einem Minister überlassen, der in Partei und Ministerium umgeben sei "von einer Gruppe aus Lobbyisten der Umweltpolitik, die alles zur Strecke bringen, was auch nur einigermaßen Aussicht auf Erfolg hat, diese Krise in den Griff zu bekommen", sagte Merz.



Er rief Scholz zu: "Stoppen Sie diesen Irrsinn aus Ihrer Koalition." Die Kraftwerke müssten vorerst am Netz bleiben - "damit senken wir die Preise, damit senken wir die Kosten für die Unternehmen, damit schaffen wir Planungssicherheit". Zugleich betonte Merz, "niemand von uns will zurück zur alten Kernenergie", was ihm ungläubige Zwischenrufe aus den Reihen der Koalitionsfraktionen einbrachte.



Auch in anderen Punkten kritisierte Merz die Bundesregierung deutlich. So gebe es immer noch zu viel Zurückhaltung bei den Waffenlieferungen für die Ukraine. Diese Zögerlichkeit sei "ein Grund dafür, dass dieser Krieg sich verlängert", sagte Merz.



Das am Wochenende beschlossene dritte Entlastungspaket der Koalition wiederum enthalte zwar einige gute Ansätze, sei aber letztlich nur "ein Sammelsurium von Kompromissen", urteilte der CDU-Vorsitzende. Die Regierung sei "weit davon entfernt" sachgerechte Antworten auf die Krise zu geben. cne/mt