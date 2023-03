KfW-Förderung für den Hausbau: Wie viel Geld vom Staat für den Traum vom Eigenheim kommt

Von: Nadja Austel

Die KfW fördert ab dem 1. März 2023 klimafreundliche Neubauten. (Archivbild) © Mia Bucher/dpa

Insgesamt stehen 750 Millionen Euro zur Verfügung: Über das Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau“ unterstützt der Staat Häuslebauer und Klima zugleich.

Berlin – Seit dem 1. März 2023 können unter anderem Privatpersonen und Unternehmen im Rahmen des neuen Förderprogramms „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN) Anträge auf Unterstützung ihres Hausbaus oder -kaufs gestellt werden. Der Statt vergibt hierfür Kredite über bis zu 150.000 Euro zu deutlich vergünstigten Konditionen. Den Antrag kann jeder stellen, der ein „klimaangepasstes und energieeffizientes Wohn- oder Nichtwohngebäude“ baut, oder wer zum ersten Mal ein neu errichtetes „klimaangepasstes Wohn- oder Nichtwohngebäude“ erwirbt, so die Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB).

Mit der Förderung soll – nachdem es im vergangenen Jahr zu einem kurzfristigen Stopp der KfW-Förderprogramme kam – ein Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor und zur Erreichung der nationalen Klimaziele geleistet werden. Die neue Förderung, für die insgesamt 750 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Anträge auf die Unterstützung können Investoren, Genossenschaften, Unternehmen und Privatpersonen stellen. Für die Durchführung der Förderung hat das BMWSB die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beauftragt.

KfW-Förderung für den Hausbau: Klimafreundlich bauen zahlt sich aus

Wie das BMWSB mitteilt, ist als Kondition bei den Krediten von bis zu 150.000 Euro ein effektiver jährlicher Endkundenzins von 0,9 Prozent (bei Kreditlaufzeit von 35 Jahren und Zinsbindung von 10 Jahren) möglich. Wer einen Förderkredit mit kurzer Kreditlaufzeit von 10 Jahren beantrage, könne einen effektiven Endkundenzins von 0,01 Prozent pro Jahr erhalten.

Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Bauen und Stadtentwicklung, kommentiert den Start des Förderprogramms KFN: „Unsere neue Förderung ist nachhaltig und generationenübergreifend. Erstmals wird der ganze Lebenszyklus eines Gebäudes in den Blick genommen, vom Bau über den Betrieb bis zur möglichen Umnutzung in der Zukunft. Nachhaltig ist, wer heute ein Haus baut und dabei in langen Zeiträumen denkt.“ Klimaschutz und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum müssten beim Bauen und Wohnen immer zusammen gedacht werden.

Förderung beim Hausbau: KfW vergibt Kredite über 150.000 Euro

Um sich für das Förderprogramm KFN bei der KfW qualifizieren zu können, müssen die betreffenden Neubauten die spezifischen Grenzwerte für Treibhausgas-Emissionen im Lebenszyklus unterschreiten und den energetischen Standard eines Effizienzhauses 40 beziehungsweise Effizienzgebäudes 40 für Neubauten vorweisen. Das heißt, der Energiebedarf der Immobilie darf maximal 40 Prozent des Bedarfs eines Standardhauses betragen. Die höchste Unterstützung kann bekommen, wer zusätzlich die strengeren Qualitätsvorgaben für nachhaltige Gebäude erfüllt.

Ein Wohngebäude erreicht laut KfW die Förder­stufe „Klimafreundliches Wohngebäude“, wenn es:

die Effizienz­haus-Stufe 40 erreicht,

in seinem Lebenszyklus so wenig CO2 ausstößt, dass die An­forderung an Treibhaus­gas­emissionen des „Qualitäts­siegels Nachhaltiges Gebäude Plus“ erfüllt werden

nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt wird

Energieeffizienz: KfW-Förderung setzt auf Effizienz-Stufe 40

Ein Wohngebäude erreicht die Förderstufe „Klimafreundliches Wohngebäude – mit QNG“, wenn es:

die Effizienz­haus-Stufe 40 erreicht

die An­forderungen des „Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Plus“ (QNG-PLUS) oder des „Qualitäts­siegels Nach­haltiges Gebäude Premium (QNG-PREMIUM)“ erfüllt – bestätigt durch ein Nach­haltig­keits­zertifikat

nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt wird

Diese Anforderungen können Ihre Experten für Energie­effizienz und Berater für Nach­haltigkeit ein­planen und über­prüfen. In beiden Förderstufen fördert die KfW den Bau und den Kauf, einschließlich Nebenkosten, die Planung und Bau­be­gleitung durch die Experten für Energie­effizienz und Berater für Nach­haltig­keit, sowie die Nach­haltigkeits­zertifizierung.

Der private Baufinanzierer Interhyp beurteilt die neue KfW-Förderung ambivalent: Weniger Bürokratie, längere Laufzeiten, ein attraktiver Zinsvorteil stünden auf der Liste der positiven Aspekte. Jedoch keine Tilgungszuschüsse mehr. Zu beachten sei zudem, dass auch für die Baubegleitung und Zertifizierung eines klimafreundlichen Neubaus Kosten anfallen, die schnell in den niedrigen fünfstelligen Bereich gehen können. (na/dpa)