Haushalte gaben 2020 im Schnitt 24 Euro monatlich für Bus, Bahn und Taxi aus

Linienbus (Symbolbild) © IMAGO/Gottfried Czepluch

Die Ausgaben für Bus, Bahn und Taxi im Nah- und im Fernverkehr im Corona-Jahr 2020 lagen durchschnittlich bei rund 24 Euro monatlich.

Wiesbaden in Deutschland - Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 war das ein Rückgang um 27 Prozent oder neun Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Für das Auto summierten sich die Ausgaben auf 185 Euro im Monat.

Darunter fielen die Kosten für Kraftstoff, Ersatzteile, Wartung, Park- und TÜV-Gebühren, Kfz-Steuer und Versicherung, wie die Statistiker ausführten. Auch beim Auto gingen die Ausgaben gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 zurück, und zwar um elf Prozent oder 23 Euro.



Derzeit wird über eine Nachfolge des Neun-Euro-Tickets diskutiert. Es ist Teil der staatlichen Entlastungspakete, mit denen die gestiegenen Energie- und Spritpreise kompensiert werden sollen, und läuft Ende August aus. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat ein Monatsticket für 69 Euro vorgeschlagen, die Linke ein Jahresticket für 365 Euro. Gestritten wird über die Finanzierung eines Nachfolgeangebots. ilo/cha