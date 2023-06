Inflation im Euroraum sinkt deutlich auf 6,1 Prozent

Haushalte haben zwei bis drei Prozent niedrigere Kaufkraft durch Inflation

Paar beim Einkaufen © Jochen Tack/IMAGO

Haushalte in Deutschland haben eine zwei bis drei Prozent niedrigere Kaufkraft durch die hohe Inflation.

Düsseldorf in Deutschland - „In vielen Arbeitnehmenden-Haushalten fallen die Nettoeinkommen 2023 nach Abzug der Teuerung um gut zwei bis gut drei Prozent niedriger aus als 2021“, erklärt die Düsseldorfer Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag in einer neuen Studie. Dabei hätten staatliche Maßnahmen und Inflationsausgleichsprämien Schlimmeres verhindert.

Für die Untersuchung berechneten die Experten des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung die Entwicklung der Einkommen für verschiedene Haushaltstypen von Erwerbstätigen. Diese Typen reichten von alleinlebenden Menschen mit Niedrigverdienst bis zur vierköpfigen Familie mit zwei verdienenden Eltern und einem hohen Einkommen.



Alleinerziehende mit einem Kind und mittlerem Einkommen büßten 2023 laut der Studie 980 Euro an Kaufkraft ein. Alleinlebende Facharbeitende haben 746 Euro weniger als noch 2021 und eine Mittelschichts-Familie mit zwei Kindern verzeichnet einen Kaufkraftverlust von 1747 Euro.



Ein höheres reales Nettoeinkommen haben entgegen dieses Trends Alleinlebende, die zum Mindestlohn arbeiten. Sie profitieren von der „kräftigen Erhöhung“ auf zwölf Euro, erklärten die Experten, und hätten in diesem Jahr 7,8 Prozent mehr Kaufkraft als 2021. Dennoch sei die Erhöhung des verfügbaren Einkommens im Niedriglohnbereich „wohl nicht in der intendierten Größenordnung“ gelungen, stellen die Forschenden fest. Ziel sei es gewesen, die realen Einkommen „deutlich“ zu erhöhen.



Fast alle untersuchten Haushaltstypen hatten 2023 verglichen mit den Jahren vor dem Inflationsschub 2021 „mehr netto vom brutto“ übrig. „Die staatlichen Entlastungen bei Steuertarif und Sozialabgaben glichen die kalte Progression also mehr als aus“, analysierten die Experten. Besonders groß seien die relativen Effekte bei Singles mit Midijob und wenig Gehalt, während in absoluten Zahlen besonders Alleinlebende mit großem Einkommen profitierten.



Stabilisierend auf die Kaufkraft könnten derweil auch die sogenannten Inflationsausgleichsprämien wirken. Arbeitgeber können bis 2024 freiwillig bis zu 3000 Euro steuer- und abgabefrei an ihre Belegschaft auszahlen. Bei einer Prämie von 1500 bliebe bei alleinlebenden Facharbeitenden somit nur noch ein Kaufkraftverlust von 67 Euro übrig. Alleinlebende mit hohen Einkommen hätten sogar mehr Geld zur Verfügung, weil die Steuerfreiheit hier stärker zu Buche schlägt. Aus Sicht der Arbeitgeber bedeute die Prämie trotz der erheblichen Höhe eine vergleichsweise moderate Kostenbelastung, stellt das IMK fest.

Auch Entlastungsmaßnahmen, insbesondere die Gas- und Strompreisbremse, der Bundesregierung hätten in diesem und im vergangenen Jahr dazu beigetragen, die Preisentwicklung zu dämpfen. Die Haushalte wurden um durchschnittlich 416 Euro entlastet. mb/pe

Inflation im Euroraum sinkt deutlich auf 6,1 Prozent

Die Inflation im Euroraum hat sich im Mai abgeschwächt, nachdem sie im April überraschend stark gestiegen war. Die Inflationsrate betrug 6,1 Prozent, wie das EU-Statistikamt am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Sie lag damit immer noch deutlich über dem Zweiprozentziel der Europäischen Zentralbank. Im April hatte die Teuerung noch sieben Prozent im Jahresvergleich betragen.



Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Inflation mit 10,6 Prozent ein Allzeithoch erreicht, danach schwächte sie sich bis zum April zunächst stetig ab.



Die Arbeitslosenquote im Euroraum erreichte im April ein Rekordtief. Sie sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 auf jetzt 6,5 Prozent, wie das Statistikamt mitteilte. Bereits im März war diese Zahl zunächst verkündet worden, musste im Nachhinein allerdings auf 6,6 Prozent korrigiert werden. mb/pe