Revolution beim Hauskauf: Lindner will Grunderwerbssteuer streichen

Von: Bettina Menzel

Die Eigentumsquote in Deutschland liegt laut Statistischem Bundesamt bei 42 Prozent (Symbolbild). © IMAGO/Harry Koerber

Nirgendwo in der EU besitzen Menschen so wenig Wohneigentum wie in Deutschland. Ein Vorstoß des Bundesfinanzministeriums sieht vor, die Grunderwerbsteuer zu reduzieren oder abzuschaffen.

Berlin – Der Traum vom Eigenheim liegt für viele Menschen in Deutschland in weiter Ferne. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bringt nun die Idee einer radikalen Reform der Grunderwerbsteuer ins Spiel, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) am Mittwoch (5. Juli) berichtete. Die Neuregelung würde es den Bundesländern erlauben, bei einem privaten Immobilienerwerb weniger Steuern zu erheben – sogar eine völlige Steuerbefreiung wäre möglich. Lindners Vorschlag trifft auch auf Skepsis, eine Umsetzung ist ungewiss.

Finanzministerium mit Diskussionsentwurf zur Reform der Grunderwerbssteuer

Die Eigentumsquote liegt hierzulande laut Statistischem Bundesamt bei 42 Prozent – Deutschland ist damit neben der Schweiz laut Eurostat das Schlusslicht im europäischen Vergleich. „Hohe Baukosten und Zinsen machen es Familien inzwischen fast unmöglich, Eigentum zu erwerben“, schrieb Lindner am Mittwoch auf Twitter. „Wir sollten den Ländern deshalb die gesetzliche Möglichkeit eröffnen, bei selbstgenutzten Immobilien auf die Grunderwerbsteuer zu verzichten“, so der Finanzminister.

Reformvorschlag zur Grunderwerbssteuer des Finanzministeriums enthält drei wichtige Punkte

Noch ist es nur ein Diskussionsentwurf, den ein Team aus Wissenschaftlern und anderen Fachleuten aus dem Bundesfinanzministerium erstellt hat. Im Wesentlichen enthält das Papier drei Vorschläge, wie die Grunderwerbssteuer für den privaten Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung künftig geregelt werden könnte, berichtete die FAZ, der das Dokument vorlag. Die Grunderwerbsteuer spült derzeit rund 17 Milliarden Euro in die Kassen der Länder, wobei der Steuersatz in Bayern bei 3,5 Prozent und in den übrigen Bundesländern zwischen 5 und 6,5 Prozent liegt.

Laut dem Diskussionspapier könnten die Bundesländer könnten künftig selbst über die Erhebung der Grunderwerbsteuer für Privatleute bestimmen. Bedingung wäre allerdings, dass die erworbenen Immobilien zu eigenen Wohnzwecken genutzt würden. Wenn es nach ihm gehe, „sollte die Grunderwerbsteuer für selbstgenutzten Wohnraum in den Ländern auf null gesenkt werden“, hieß es Mitte Mai von Finanzminister Lindner im Online-Auftritt der Liberalen.

Zweitens seien Änderungen der sogenannte „Share Deals“-Regeln vorgesehen, mit denen die Umgehung der Steuer mithilfe von Immobiliengesellschaften verhindert werden soll. Relevant wären demnach nicht mehr die Quoten und Haltefristen - also wie viele Anteile an einer Gesellschaft gekauft werden und wie lange sie gehalten werden - sondern vielmehr, ob ein einzelner Akteur alle Anteile kauft oder eine Gruppe „miteinander abgestimmt“ diese erwirbt. Gehe es bei einem Erwerb nur um das „dienende Interesse“, würden die Anteile dieses Käufers den übrigen zugerechnet.

Was für die Umsetzung der Grunderwerbssteuer-Reform spricht – und was dagegen

Die Gleichstellung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts und Kapitalgesellschaften im kommenden Jahr sorgt für Zeitdruck. Dies hätte ohne Anpassungen in der Grunderwerbsteuer harte Konsequenzen, die schwer zu vertreten wären, zitiert die FAZ aus dem Kreis von Fachleuten, was für eine zeitnahe Umsetzung des Reformvorschlags aus Lindners Haus sprechen könnte.

Zudem stehen einige Interessensgruppen hinter dem Vorschlag. So hatte der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen im Hinblick auf den Einbruch der Wohnungsbau-Aufträge kürzlich das Aussetzen der Grunderwerbssteuer gefordert. Der Spitzenverband der Immobilienbranche ZIA hatte den Ländern im Mai vorgeschlagen, bis 2025 die Grunderwerbsteuer für Wohnimmobilien ohne Einschränkungen auf 3,5 Prozent zu senken. Ausdrücklich begrüßt wurde Lindners Vorstoß am Mittwoch vom Eigentümerverband Haus & Grund Hessen.

Widerspruch könnte hingegen von jenen Bundesländern kommen, die durch die Umsetzung der Reform weniger Geld aus dem Finanzausgleich erhalten würden. Womöglich könnten sich die Grünen und die SPD in der Ampel nur schwer überzeugen lassen, von den bisherigen Regeln bei Grundstücksgesellschaften Abstand zu nehmen. Denn vor der Einführung bestimmter Haltefristen und Quoten ließ sich von Gesellschaften gehaltenes Immobilienvermögen auf neue Gesellschafter übertragen, ohne dass dafür Grunderwerbsteuer fällig wurde (bme mit dpa/AFP).