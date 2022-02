Steigende Zinsen, Bafin-Auflagen, Klimaschutz: Hauskauf wird deutlich risikoreicher

Von: Markus Hofstetter

Der Immobilienmarkt in Deutschland läuft immer heißer, die Hürden für Käufer werden höher. Wo die größten Fallstricke lauern.

München - Hausbesitzer und die, die es werden wollen, stehen noch schwierigere Zeiten bevor. Ein deutliches Anzeichen ist, dass die Bundesregierung am 24. Januar mit sofortiger Wirkung die KfW-Förderung für sogenannte Effizienzhäuser und Sanierungen aussetzte*.

Tausende private Haushalte, aber auch Bauträger, müssen jetzt um ihre Bau- oder Sanierungsprojekte bangen. Zwar sucht die Ampel-Koalition aus SPD*, FDP* und Grüne* nun nach einer Lösung, ein neues Programm soll Ersatz für die Förderung schaffen. Doch die genaue Ausgestaltung ist noch ungewiss. Aber das ist nicht das einzige Problem für Hauskäufer. Das Handelsblatt nennt insgesamt sechs Risiken, die abgewogen werden müssten.

Immobilienerwerb: Steigende Preise

Der Trend, dass Immobilien immer teurer werden, hält an, ein Ende ist nicht in Sicht. So stiegen laut dem Statistischen Bundesamt die Preise für Wohnungen und Häuser im dritten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent.

Eine Folge davon ist, dass das Verhältnis von Miete und Kaufpreis immer weiter auseinanderdriftet. Dies lässt sich am sogenannten Vervielfältiger festmachen: Wie viele durchschnittliche Jahresmieten muss man aufbringen, um eine Wohnung kaufen zu können? In München beläuft sich dieser Wert auf 47, das heißt ein Immobilienkäufer muss sich in der Landeshaupt 47 Jahre gedulden, bis sich die Investition über die Mieteinnahmen kompensiert hat - ohne Berücksichtigung von Unterhaltungskosten und Abgaben. In anderen Großstädten liegt dieser Wert immerhin noch bei 35.

Immobilienerwerb: Unklare Förderlage

Zu den steigenden Kaufpreisen kommt hinzu, dass die Kalkulationen dafür immer schwieriger werden. Ein Grund ist die unklare energetische Förderung, die eine gewaltige Summe ausmacht. Laut KfW gingen allein im Zeitraum seit November 2021 bei der Förderbank Anträge in Höhe von mehr als 20 Milliarden Euro Fördervolumen ein. Was aus den noch nicht genehmigten Anträgen wird, ist derzeit unklar. Geprüft wird nun, ob die Förderbank anstelle des Tilgungs- oder Investitionszuschusses zinsverbilligte Kredite zur Verfügung stellen könnte.

Die Hürden für Immobilienkäufer werden immer höher © Frank Hoermann/SVEN SIMON/imago

Der Förderungstopp macht einen Immobilienkauf teurer. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig sagte dazu: „Ich kann Ihnen keine genaue Prognose geben, wie sich die Immobilienfinanzierung für Privatkunden verteuern wird. Aber sie wird sich verteuern, und das wird spürbar sein.“

Immobilienkauf: Steigende Bauzinsen machen Kredite teurer

Zugleich kommen auf Immobilienkäufer höhere Kreditkosten zu, die Zeiten historisch niedriger Bauzinsen sind vorbei. Mit Blick auf Zinspolitik, Inflation und Konjunkturentwicklung hält der Baufinanzierer Interhyp im Jahresverlauf 2022 einen Zinsanstieg um mehrere Zehntelprozentpunkte bei Immobiliendarlehen für wahrscheinlich.

Einen Vorgeschmack gab es im Januar, in dem die Zinsen für zehnjährige Kredite von einem Prozent auf rund 1,15 Prozent zugelegten. Bei einer Finanzierung von rund 500.000 Euro kann sich dies über zehn Jahre zu einer fünfstelligen Summe addieren.

Immobilienkauf: Bafin schreibt Banken größeren Sicherheitspuffer vor

Immobilienkredit dürften auch deshalb teurer werden, weil die Bafin den Banken vorgeschrieben hat, dass sie ab Februar 2023 für ihre Kredite mehr Geld als Sicherheit hinterlegen müssen. In welchem Maß die Zinsen dadurch steigen werden, ist laut Interhyp aber offen.

Zudem könnte es schwieriger werden, überhaupt einen Kredit zu bekommen. Denn die Aufseher raten den Banken, Versicherungen und anderen Kreditgebern angesichts der aktuellen Entwicklungen am Immobilienmarkt, „besonders vorsichtig“ bei der Neukreditvergabe zu sein. Das heißt, dass auch die Anforderungen an das Eigenkapital steigen dürften. Interessenten ohne ausreichende eigene Mittel könnten von den Banken abgewiesen werden.

Immobilien: Klimaschutz-Maßnahmen bringen neue Belastungen

Die EU-Kommission will in Europa bis 2050 klimaneutral werden. Der Immobiliensektor, der für rund 40 Prozent des Energieverbrauchs steht, soll dabei eine Schlüsselbranche an. Geht es nach Brüssel, sollen Immobilienbesitzer für das neue Klimaziel ihre Häuser sanieren.

Damit müssen sich auch Eigentümer in den kommenden Jahren auf hohe Kosten einstellen. Denn die Verteilung der Belastungen zwischen Mietern, Vermietern und dem Staat ist noch ungeklärt. Es könnte sein, dass auch Eigentümer finanziell überfordert werden.

Immobilien: Steigende Rohstoffpreise erhöhen die Baukosten

Die deutliche Verteuerung wichtiger Baumaterialien treibt neben dem anhaltenden Fachkräftemangel die Baukosten in die Höhe. Im Jahresdurchschnitt 2021 lagen die Preise für Bauholz um 61,4 Prozent über dem Vorjahr, bei Betonstahl waren es 53,2 Prozent. „Diese starken Baumaterialpreissteigerungen führten im vergangenen Jahr zu dem Preisanstieg beim Neubau von Wohngebäuden (im Jahresdurchschnitt 2021) von 9,1 Prozent“, erläuterte Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, die Situation.

Die Baupreise legten nach Angaben des Statistischen Bundesamts gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,4 Prozent zu. Ein stärkerer Anstieg wurde nach Angaben der Behörde zuletzt im August 1970 mit damals 17,0 Prozent gemessen.