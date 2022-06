Heil erwartet keine zügige Einführung einer Übergewinnsteuer

Hubertus Heil © IMAGO/Florian Gaertner/photothek.de

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hält es für unwahrscheinlich, dass es rasch zu einer Einführung einer Übergewinnsteuer kommt.

Berlin in Deutschland - "Ich finde die Debatte legitim, denn die Entlastungen müssen bei den Menschen ankommen und nicht bei den Konzernen. Aber es müssen noch Fragen geklärt werden", sagte Heil der "Welt am Sonntag". Die Rechtslage rund um die Steuer auf übermäßige Unternehmensgewinne in Krisenzeiten sei noch unklar.

Derzeit wird eine Übergewinnsteuer vor allem vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges diskutiert, dessen wirtschaftliche Folgen zwar viele Unternehmen vor Probleme stellen, in einzelnen Branchen jedoch auch deutlich höhere Profite ermöglichen.

Heil sprach sich für andere Lösungen aus, um hohe Gewinne beispielsweise der Mineralölkonzerne abzuschöpfen. "Klar ist, jetzt müssen die Kartellbehörden ran. Auf den Energiemärkten haben wir es mit Oligopolen zu tun", sagte Heil. Grundsätzlich stehe er einer Übergewinnsteuer aber nicht ablehnend gegenüber. Die konservativen Tories in Großbritannien hätten ein ähnliches Vorhaben auf den Weg gebracht - "und die sind unverdächtig, sozialistische Umverteiler zu sein", sagte der SPD-Politiker. noe