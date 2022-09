Hartz-IV-Nachfolge: Jetzt ist klar, wie viel Bürgergeld es ab Januar konkret geben soll

Also versteh ich das richtig? Man bekommt, Miete, Nebenkosten, Krankenversorgung und den Mindeststandard an Wohnausstattung bezahlt und hat dann 500 für umme von denen man sich verpflegt? Unabhängig der extrem steigenden Energiekosten? Was genau soll noch mal dann der Anreiz sein in den Arbeitsmarkt zum Mindestlohn zu wechseln und auf das alles zu verzichten?