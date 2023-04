Heil wehrt sich gegen Kritik an Gesetzesplänen für Arbeitszeiterfassung

Hubertus Heil © Rainer Unkel/IMAGO

Hubertus Heil (SPD), Bundesarbeitsminister, hat seine Gesetzesplänen für die Arbeitszeiterfassung verteidigt.

Berlin in Deutschland - „Ich möchte nicht, dass das eine neue Stechuhr wird, wie manche beschreiben“, sagte er dem SWR laut Vorabmeldung vom Freitag. Es gehe darum, dass Beschäftigte nicht um ihren Lohn geprellt würden und um den Arbeitsschutz. „Irgendwann muss ja auch mal Feierabend sein.“ Das Interview sollte am Samstag in voller Länge ausgestrahlt werden.

Der Entwurf des Arbeitsministers sieht eine Pflicht für Arbeitgeber vor, „Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer jeweils am Tag der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen“. Der Arbeitgeber kann demnach auf die Kontrolle der Arbeitszeit verzichten, er habe aber sicherzustellen, „dass ihm Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen zu Dauer und Lage der Arbeits- und Ruhezeiten bekannt werden“.



Der Entwurf sieht auch mögliche Ausnahmen für bestimmte Arbeitnehmer und gelockerte Vorgaben zum Zeitpunkt und zur Art und Weise der Erfassung der Arbeitszeit vor. Diese müssen jedoch „in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung“ festgelegt werden.



Heil will mit dem Gesetz eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts umsetzen. Kritik gab es daran unter anderem bereits von Seiten der Arbeitgeber: Die Vertrauensarbeitszeit würde de facto abgeschafft.

Vertrauensarbeitszeiten seien „weiterhin möglich“, versicherte Heil im Gespräch mit dem SWR. „Man kann nur nicht alles zur Vertrauensarbeitszeit erklären.“ hcy/pe