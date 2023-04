Habecks Heiz-Gesetz: Eigentümer-Verband warnt - Unter Wohnungseigentümern droht künftig massiver Streit

Von: Amy Walker

Teilen

Das neue Gebäudeenergiegesetz wirft viele Frage auf. Besonders in Wohneigentumsgemeinschaften könnten die Pläne für heiße Diskussionen sorgen, warnt der Eigentümerverband Haus & Grund.

Berlin – Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist noch nicht einmal beschlossen und sorgt jetzt schon für Kopfzerbrechen. Für Immobilienbesitzer kommen je nach Situation unterschiedliche Fragen auf. Doch insbesondere bei Wohneigentumsgemeinschaften wird das Gesetz kompliziert, denn hier müssen die verschiedenen Interessen und Parteien miteinander vereint werden. Laut einem Experten des Eigentümerverbands Haus & Grund ist hier Streit vorprogrammiert.

WEG regelt das Zusammenleben der Parteien in Mehrfamilienhäusern

Um das Problem zu verstehen, muss man erstmal die Situation in Wohneigentumsgemeinschaften nachvollziehen. In einem Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen teilen die Besitzer die Verantwortung für die gemeinschaftlich genutzten Bereiche – also etwa für Treppenhaus, Dach, Keller, Hof und Parkplätze. Auf regelmäßig stattfindenden Wohneigentümerversammlungen werden Entscheidungen, die alle Parteien im Haus betreffen, besprochen und getroffen.

Muss eine größere Baumaßnahme beschlossen werden, dann müssen die Eigentümer darüber abstimmen. Stimmt nur eine reine Mehrheit - also mindestens 51 Prozent - für eine Baumaßnahme, dann müssen nur diejenigen bezahlen, die dafür gestimmt haben. Ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit dafür, dann teilen sich alle Eigentümer die Kosten. Das Zusammenleben in Wohneigentumsgemeinschaften regelt das Wohneigentumsgesetz (WEG).

Was bedeutet das GEG für Wohneigentumsgemeinschaften? (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Besonders bei Etagenheizungen wird die Sache kompliziert

Doch das GEG dürfte nun weitreichende Folgen haben. Bis 2045 müssen alle fossilen Heizungen ausgetauscht sein, in Deutschland sollen neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Alle Immobilienbesitzer müssen sich also nun mit ihrer Heiz-Zukunft befassen. Was aber, wenn man das nicht alleine zu entscheiden hat? Was, wenn die Nachbarn ein Mitbestimmungsrecht haben – und man sich einfach nicht einig wird?

Laut Gerold Happ vom Eigentümerverband Haus & Grund, beginnen hier die Probleme. Zwar hat der Gesetzgeber ziemlich klar festgelegt, welche Schritte Eigentümergemeinschaften jetzt befolgen sollen. Doch wie genau Streitigkeiten gelöst werden sollen, ist nicht klar. „Das GEG schließt nämlich einen Teil der Entscheidungsfreiheit, die durch das WEG gesichert ist, aus“, so Happ im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. Das liege daran, dass laut GEG nur wenige Heiz-Optionen zur Verfügung stehen, sodass Eigentümer oft keine Wahl haben werden. Und laut GEG braucht es unter den Eigentümern eine Zwei-Drittel-Mehrheit, wenn einige Parteien eine Einzellösung haben wollen. Mit einem Alleingang müssen also die anderen einverstanden sein.

Was Wohneigentumsgemeinschaften jetzt tun sollten Eigentumsgemeinschaften sollten sich zeitnah mit der Heiz-Frage auseinandersetzen. Laut Haus & Grund sollte der Plan wie folgt aussehen: 1. Bis 31.03.2024 sollte der Bezirksschornsteinfeger angesprochen werden 2. Bis 31.05.2024 muss dieser die Gemeinschaft informieren, wie in den unterschiedlichen Wohnungen geheizt wird und wie der Stand der Heizungen ist 3. Herausfinden und prüfen, wann spätestens die Heizung(en) im Haus ausfallen könnten und getauscht werden müssen 4. Wohnungseigentumsversammlung einberufen und einen Plan aufstellen: Welche Heizsysteme kommen für uns infrage? Was kostet die Umrüstung? Wann müssen wir spätestens aktiv werden?

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: In einem Mehrparteienhaus mit vier Wohnungen wird aktuell in jeder Wohnung mit einer Gasetagenheizung geheizt. In zwei Wohnungen sind die Gasthermen in den letzten zehn Jahren ausgetauscht worden, in den übrigen beiden sind ältere Systeme, die in den nächsten fünf Jahren ausgetauscht werden müssetn. Es muss also jetzt eine Zentralheizung her, es sei denn, die Eigentümer wollen auf Technologien setzen, die noch nicht reif sind – und es vielleicht nie werden. „Zentrale Lösungen sind also das einzig denkbare“, erklärt Gerold Happ.

Auf der Eigentümerversammlung stellen die Parteien genau das fest. Es muss eine Wärmepumpe eingebaut werden, weil es keine Fernwärme gibt. Die zwei Eigentümer, deren Heizungen in Jahre kommen, wollen bald mit der Umrüstung loslegen. Die beiden Parteien, deren Heizsysteme noch relativ neu sind, stimmen dagegen – schließlich haben sie erst vor wenigen Jahren in eine neue Heizung investiert. Damit die beiden Parteien, die ihre Etagenheizung behalten wollen, das dürfen, braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Damit die beiden Parteien, die eine Zentralheizung haben wollen, das dürfen, braucht es eine einfache Mehrheit, die sie hier auch nicht haben. Und nun? Eine Pattsituation. „Je nach Fall wird es jetzt echt kompliziert“, fasst es Happ zusammen.

Bei einer Investition von über 200.000 Euro muss man sich einig sein

Laut WEG könnten die Eigentümer, die dafür sind, nun einfach sagen: Wir brauchen die neue Heizung, also bezahlen wir dafür, die anderen beiden Parteien müssen laut WEG dann nichts investieren, dürfen aber auch nicht angeschlossen werden. Laut GEG geht das nicht mehr so einfach: Wenn eine Zentralheizung drin ist, dann sollen sie möglichst alle nutzen. Einzellösungen sollen die Ausnahme bleiben.

Laut Berechnungen von Haus & Grund kostet die Umrüstung von Etagenheizung auf Wärmepumpe in einem Haus mit vier Wohnungen 212.000 Euro. Bei dem Preis, an dem sich alle beteiligen müssen, sollte man sich am besten einig sein. Sehr viel einfacher wird es laut Gerold Happ in den Häusern, in denen schon jetzt zentral geheizt wird. Das wird auch günstiger: Laut Haus & Grund kostet die Umrüstung einer zentralen Heizung in einem vier-Parteien-Haus nur noch 63.000 Euro.