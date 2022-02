Geplanter Heizkostenzuschuss: Verbraucherschützer kritisieren Vorhaben deutlich - „Viel zu niedrig“

„Mindestens 500 Euro“

Die Ampel-Koalition will Menschen mit geringem Einkommen mit einem Heizkostenzuschuss entlasten. Doch Verbraucher-Schützer halten die Pläne für unzureichend.

Berlin - Die Ampel-Koalition will in Kürze ein Maßnahmenpaket gegen die Preisexplosion bei den Energiekosten* vorlegen. „Wir werden angesichts der Preissteigerungen fürs Heizen, für Sprit und auch für Lebensmittel mehrere Entlastungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher beschließen“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Wir arbeiten in der Koalition hart daran, schon bald etwas vorzulegen.“

Heizkostenzuschuss für 2,1 Millionen Menschen

Die Regierung hat bislang schon einen konkreten Gesetzesentwurf für einen einmaligen, höheren Heizkostenzuschuss für über 2,1 Millionen Bedürftige auf den Weg gebracht. Wohngeldbezieher sowie auf Fördermittel angewiesene Studierende und Lehrlinge sollen damit einen Ausgleich für die stark gestiegenen Energiekosten erhalten.

Der Kabinettsvorlage zufolge sollen rund 710.000 Haushalte den Zuschuss bekommen, die Wohngeld beziehen. Sie erhalten als Alleinlebende 135 Euro, im Zwei-Personen-Haushalt 175 Euro. Für jedes weitere Familienmitglied gibt es 35 Euro. Insgesamt seien im Wohngeld etwa 1,6 Millionen Personen betroffen.

Etwa 370.000 Bezieher von Bundesausbildungsförderung, etwa 65.000 junge Leute mit Berufsausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld sowie rund 75.000 Personen in der Aufstiegfortbildungsförderung sollen einen Einmalbetrag von 115 Euro erhalten. Hartz-IV*-Bezieher erhalten den Heizkostenzuschuss nicht.

Studie: Heizkostenzuschuss zu niedrig angesetzt

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) kritisiert den geplanten Heizkostenzuschuss allerdings als zu niedrig und fordert durchschnittlich mindestens 500 Euro je Haushalt. Dabei stützt sich der Verband auf eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).

Der von der Regierung vorgeschlagene einmalige Heizkostenzuschuss decke nur einen Bruchteil der Kostenanstiege ab, schreibt das DIW. Der außergewöhnliche Anstieg der Gaspreise stelle vor allem für einkommensschwache Haushalte, die in Wohnungen mit schlechter Wärmedämmung leben, eine finanzielle Herausforderung dar. Darüber hinaus lässt das aktuelle Gaspreisniveau eine Verdopplung der Heizkosten für Haushalte mit Gasheizungen erwarten. Angesichts der Entwicklung warnen Experten bereits vor möglichen Folgen für die Energiewende.

Zu den vom vzbv vorgeschlagenen 500 Euro schreibt das DIW, dass diese Forderung den in der Studie erwarteten durchschnittlichen Kostenanstiegen entspräche. Und schließt eine eigene Forderung mit an: „Jedoch zeigen die Berechnungen auch, dass die Kostenanstiege abhängig von der Wärmedämmung und Größe der Wohnung deutlich niedriger oder mehr also doppelt so hoch ausfallen können. Der auf Basis der vorliegenden Analyse entwickelte Vorschlag empfiehlt daher, dass nur die finanzielle Zusatzbelastung erstattet wird, die tatsächlich durch höhere Heizkosten* entstanden ist.“ Dies erfordere aber einen erhöhten Verwaltungsaufwand.

Mit Material der dpa

