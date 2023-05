Heizölpreis auf Tiefstand: Experte verrät, ob Sie Ihre Öl-Tanks jetzt füllen sollten oder noch abwarten

Von: Matthias Schneider

Teilen

Tanken war teuer: Wer 2022 Heizöl kaufte, zahlte oft mehr als das Doppelte des Vorjahres. © dpa

Bis zu zehn Prozent Rabatt: Analyst erklärt, worauf Heizölkunden jetzt spekulieren können.

München - Starke Währung und Konjunktursorgen: Die Preise für Roh- und Gasöl haben im Lauf der Woche deutlich Federn gelassen. Das kam auch beim Heizöl an: Hatten sich die Preise in den vergangenen Wochen stabil rund um einen Euro pro Liter gehalten, sind sie bis Ende April deutlich gefallen: „Beim Heizöl sind wir in München gerade bei 91 Cent pro Liter, das ist so günstig wie vor dem Ukraine-Krieg“, erklärt Oliver Klapschus, Sprecher des Vergleichsportals Heizoel24.de. In anderen Regionen kostet Heizöl weniger als 90 Cent.

Experte: „Dann den Sack zumachen“

Er sieht noch mehr Sparpotenzial: „Der Abwärtstrend ist stabil, Verbraucher können auf weiter fallende Preise setzen. Man sollte das Geschehen aber täglich im Blick behalten, wenn der Trend dreht, sollte man den Sack zumachen.“ Denn die Ruhe könnte trügerisch sein: „Die Preise sind wahrscheinlich vor allem wegen des starken Euros und der Konjunktursorgen gefallen. Das kann sich aber schnell ändern.“ Seine Erwartung: „Nach unten halte ich noch rund zehn Prozent Abschlag für möglich. Nach oben erwarte ich nicht mehr als 20 Prozent Aufschlag“ im Vergleich zum jüngsten Stand. Zweistellige Preissteigerungen in diesem Jahr erwarten auch die Analysten der DZ Bank und der Commerzbank. Grund ist unter anderem die steigende Nachfrage in China und eine Förderdrosselung der OPEC+ ab Mai. Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht, weshalb Öl, Gas und Strom dieses Jahr teurer werden könnten.