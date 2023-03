Beim Öl- und Gaspreis droht Trendwende

Von: Matthias Schneider

Teilen

Energiemärkte im Fokus - alle zwei Wochen auf Merkur.de © Michael Kappeler

Woche um Woche fallen die Energiepreise an den europäischen Märkten und bieten gute Möglichkeiten, sich einzudecken. So günstig wie vor der Krise dürfte es in diesem Jahr aber nicht mehr werden: Experten erwarten steigende Preise bei Gas, Strom und Heizöl.

München – Strom- und Gas-

tarife unter der Preisbremse, Heizöl unter einem Euro: Energie ist so günstig wie vor dem Ukraine-Krieg und bietet Verbrauchern die Chance, sich von den Rekordpreisen 2022 zu erholen. Doch niedrige Preise und greifende Energiepreisbremsen sollten Verbraucher nicht in Sicherheit wiegen: Der nächste Winter wird schon jetzt entschieden.

Gas

Die Gaspreise kennen derzeit nur einen Weg: nach unten. Inzwischen kostet die Megawattstunde am Großmarkt mit knapp 45 Euro rund 80 Prozent weniger, als im September. Tobias Federico, Chef das Beratungsagentur Energie-Brainpool, hält angesichts der vollen Gasspeicher (rund 70 Prozent) weiter sinkende Preise für möglich: „Rein technisch gibt es eine Untergrenze von 40 Euro pro Megawattstunde, das sind die Produktions- und Transportkosten aus den USA.“ Viele positive Entwicklungen sind aber schon eingepreist: „Ich halte das Abwärts- für geringer als das Aufwärtspotenzial.“

So schlimm wie 2022 dürfte es aber kaum werden: „Wenn wir mit einem Füllstand von 60 Prozentpunkten aus der Heizperiode gehen, glaube ich nicht, dass wir extreme Preise sehen werden.“ Für mittel- bis langfristige Kontrakte, relevant für Verbrauchertarife, erwartet er heuer ein Niveau zwischen 40 und 60 Euro.

Ciaran Roe, Chefanalyst für LNG beim Informationsdienst S&P Global, glaubt derweil, dass die Preise selbst bei einem normalen Winter deutlich steigen werden: „Unsere Prognosen deuten an, dass die Preise am europäischen TTF-Markt im Laufe des Jahres steigen und in den kalten Wintermonaten 30 Euro über den heutigen Preisen von 45 bis 50 Euro pro Megawattstunde liegen könnten.“ Das entspräche einer Steigerung von rund 60 Prozent. Roe begründet: „Das liegt sowohl an saisonalen Faktoren als auch am Fehlen zusätzlicher LNG-Versorgung für den Weltmarkt.“

Trotz der preisdämpfenden Wirkung der neuen deutschen Terminals werde es in Europa weiter teurer bleiben als in der wichtigen Konkurrenz-Region Japan-Korea: „Am Derivatmarkt erwartet man hier mindestens bis 2028 niedrigere Preise als am europäischen TTF-Markt.“

Bereits 2022 mussten europäische Importeure Kampfpreise aufbieten, um die ostasiatische Konkurrenz auszustechen. Tobias Federico: „Wir haben für den Winter drei Unsicherheiten: die wirtschaftliche Erholung in Asien, deren Winter und unseren.“ Damit gilt neben der technischen Untergrenze von 40 Euro pro Megawattstunde auch eine marktwirtschaftliche, die sich an Ostasien orientiert. Federico: „Wenn die Winter auf der Nordhalbkugel kalt sind, halte ich auch in den kommenden Jahren ein Niveau von 80 Euro für normal.“

■ Tipp für Verbraucher

Einige Experten erwarten spätestens ab der zweiten Jahreshälfte wieder steigende Gaspreise. Nach aktuellem Sachstand wäre es sinnvoll, sich davor via Vertrag mit Preisgarantie über die kommende Heizsaison abzusichern. Denn noch ist die Verlängerung der Energiepreisbremse über den Jahreswechsel hinaus nicht beschlossen. Ab dem Frühjahr 2024 könnten dann neue LNG-Kapazitäten am Weltmarkt die Karten neu mischen. Aktuell gibt es Arbeitspreise von knapp über elf Cent pro Kilowattstunde und damit unter der Preisbremse. Weiter sinkende Preise sind möglich, durch den recht volatilen LNG-Markt gibt es aber auch Risiken.

Strom

Die Strompreise hängen nach wie vor maßgeblich an den Gaspreisen: „In den nächsten Jahren werden wir uns bei den Mittel- bis Langfristpreisen wahrscheinlich bei 100, 120 Euro pro Megawattstunde einpendeln. Aktuell sind es 150, das hat aber auch mit den hohen CO2-Zertifikatspreisen und dem Erdgas zu tun“, erklärt Tobias Federico. Die Gasfrage überlagere auch Einflüsse wie den deutschen Atomausstieg im April: „Die Abschaltung der KKW halte ich für wenig preisrelevant.“ Strom ist aktuell für unter 36 Cent pro Kilowattstunde erhältlich, deutlich unter der Preisbremse.

Heizöl

Die globalen Ölpreise verharren auf einem vergleichsweise günstigen Plateau, seit Anfang Februar kostete ein Barrel (159 Liter) nie mehr als 87 Dollar. Auch die Gasölpreise, Vorprodukt für Heizöl und Diesel, sind derzeit relativ niedrig. Es scheint jedoch, dass der europäische Markt noch von Reserven zehrt: Laut dem Informationsdienst Insight Global wurden die niederländischen Häfen Ende Februar förmlich mit Heizöl geflutet, die Lager sind so voll wie seit zwei Jahren nicht mehr: Demnach nahmen Gasölimporte – Vorprodukt für Diesel und Heizöl – die vierte Woche in Folge zu, während Heizöllieferungen diese Woche um zehn Prozent zulegten. Große Mengen Heizöls stammten laut Bericht unter anderem aus Griechenland. Die Hellenen hätten sich noch im Januar mit russischem Heizöl eingedeckt.

Denn seit Anfang Februar werden neben russischem Rohöl auch Diesel und Heizöl sanktioniert. Die europäischen Importeure füllen derzeit die Speicher, um die Auswirkungen der Sanktionen zu puffern. Unterm Strich sind die Bedingungen für Raffinerieprodukte – und besonders Heizöl – also gerade noch denkbar günstig.

Neben dem Risiko schmelzender Bestände bei Raffinerie-Produkten blicken Experten mit Sorge auf den Rohölmarkt: Russland will seine Förderung im März drosseln und dem Weltmarkt damit 0,5 Prozent seiner Kapazität entziehen. Dazu kommt die wirtschaftliche Erholung in China. Der Ölförderverband OPEC+ hatte bereits deutlich gemacht, seine Förderkapazitäten nicht erhöhen zu wollen. Alles in allem erwarten Analysten im Laufe des Jahres einen Preis von 95 bis 100 Dollar pro Barrel Rohöl, gut zehn Prozent mehr als heute.

. Tipp für Verbraucher

Im weiteren Jahresverlauf sprechen die europäischen Speicherbestände, die sich erholende Nachfrage in Ostasien und die Förderbeschränkungen der Opec-Staaten für Preise über dem heutigen Niveau. Derzeit ist Heizöl für 101 Cent pro Liter erhältlich. Noch im Januar lagen er bei über 1,20 Euro. Spekulationen auf niedrigere Preise sind möglich, es gibt aber wenig Anhaltspunkte für eine solche Entwicklung. Es kann deshalb klug sein, die Tanks bereits mit dem Ende der Heizperiode erneut zu befüllen.

Heizpellets

Im Windschatten der fossilen Energieträger setzten auch die Preise für Holzpellets ihren Abwärtstrend fort. Kostete die Tonne vor Kurzem noch 500 Euro, sind es derzeit in München gut 332.