Heizungs-Pläne in Baden-Württemberg: Bis 2040 sollen 1,6 Millionen Wärmepumpen eingebaut werden

Das Heizungs-Gesetz der Bundesregierung ist umstritten, verfolgt aber das erklärte Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein. In Baden-Württemberg will man das früher schaffen, daher legt das Land nach.

Stuttgart – Während die Bundesregierung am Gebäudeenergiegesetz (GEG) tüftelt, wird auch schon in den einzelnen Bundesländern überlegt, wie man mit den Heizungs-Plänen umgehen soll. In den Ländern gibt es nämlich teils Klimaschutz-Vorgaben, die von denen des Bundes abweichen. So haben beispielsweise Baden-Württemberg, Bremen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich festgelegt, dass sie schon 2040 klimaneutral sein wollen. Auf Bundesebene ist dieses Ziel für 2045 anvisiert.

Um diese Ziele zu erreichen, werden diese Länder also auch mehr tun müssen. So hat die Landesregierung um Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beschlossen, dass bis 2030 rund 620.000 Wärmepumpen installiert werden sollen.

1,6 Millionen Wärmepumpen bis 2040 - geht das überhaupt?

Baden-Württemberg will bis 2030 das Zwischenziel erreicht haben, die Treibhausgasemissionen um 65 Prozent gesenkt zu haben. Da deutschlandweit ungefähr 30 Prozent der Treibhausemissionen auf den Gebäudesektor anfallen, muss in diesem Bereich auch viel geschafft werden. Bis 2025 sollen in Baden-Württemberg also 250.000 Wärmepumpen installiert werden, 2030 dann die 620.000 und bis 2040 sollen im Südwesten 1,6 Millionen Wärmepumpen in Betrieb sein.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg. © Bernd Weißbrod/dpa

Im ganzen Bundesland stehen rund 5,16 Millionen Wohngebäude. Bis 2040 sollen also nach den Plänen der Landesregierung rund ein Fünftel aller Wohnungen mit elektrischen Wärmepumpen heizen.

Daran gibt es natürlich auch Kritik. Nach Angaben der Bild-Zeitung müssten im Land 240 Wärmepumpen pro Tag eingebaut werden, damit der Plan der grün-schwarzen Regierung aufgehen kann. Aktuell werden lediglich nur 24 pro Tag eingebaut. Es müssten also sehr schnell, sehr viel mehr werden – trotz Lieferengpässen und Fachkräftemangel.

In Baden-Württemberg stehen fast 20 Prozent aller Wärmepumpen

Baden-Württemberg hat bereits 2015 ein Gesetz erlassen, dass den Einbau neuer Heizungen reguliert. So müssen dort neu eingebaute Heizungen die Wärme zu 15 Prozent aus erneuerbaren Quellen beziehen. Das gilt nicht nur in Neubaugebäuden, sondern auch in bestehenden Wohnungen. In Baden-Württemberg gibt es auch eine Solar-Pflicht im Neubau.

Entsprechend ist im Südwesten auch der Wärmepumpen-Anteil schon jetzt relativ hoch. Nach Angaben des Bundesverbands Wärmepumpe e.V. (BWP) standen 2018 in Baden-Württemberg 18,9 Prozent aller deutschen Wärmepumpen. Einen höheren Anteil hatte bisher nur Bayern, wo 23,4 Prozent in Betrieb waren. Aktuellere Zahlen hat der Verband nicht.