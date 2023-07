Wärmepumpen: Erst Hoffnungsträger, jetzt Ladenhüter - aus einem einfachen Grund

Die Verwirrung um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) könnte die Wärmepumpe zum Ladenhüter machen (Symbolbild). © IMAGO/Markus Matzel

Die Verunsicherung um Förderhöhen und das neue Heizungsgesetz macht sich im Absatz von Wärmepumpen bemerkbar. Für Verbraucher könnte das auch einen Vorteil haben.

Berlin – Die Nachfrage nach Wärmepumpen war zuletzt so groß, dass Handwerker mit dem Einbau nicht hinterherkamen und sogar „Abwehrangebote“ in Form hoher Preise abgaben, um potenzielle Kundschaft abzuschrecken. Die Kosten für Wärmepumpen kletterten teilweise um fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Hin und Her um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und mögliche Förderhöhen kühlen den Markt nun ab.

Auftragslage trübt sich ein: Hersteller bestätigen Rückgang der Bestellungen

In 57 Prozent der neuen Häuser in Deutschland wurden im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt Wärmepumpen verbaut. Der Absatz dieser Heizungsart war im ersten Quartal 2023 um 111 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, wie aktuelle Zahlen des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie zeigen. Eigentlich war absehbar, dass sich dieser Trend fortsetzen würde. Die Wärmepumpe wurde als klimafreundliche Heizung heftig diskutiert – womöglich zu heftig, denn die Debatte innerhalb der Ampel-Koalition zog sich über Monate. Das Hin und Her verunsicherte die Verbraucher und mündete dann in einem Gebäudeenergiegesetz, das wegen der möglichen Verletzung von Beteiligungsrechten des Bundestags vom Bundesverfassungsgericht auf Eis gelegt wurde – und dort zumindest über die Sommerpause auch bleibt. Planungssicherheit sieht anders aus.

Das Hickhack wirkt sich nun offenbar auch auf die Auftragslage aus. Während im April des vergangenen Jahres 20.000 Anträge auf Wärmepumpenförderung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) eingingen, gab es im Vergleichszeitraum ein Jahr später nur mehr 8400 Anträge. Ähnlich groß ist die Differenz zwischen Juni 2022 mit 25.000 Anträgen und Juni dieses Jahres mit 7.500. Auch von Herstellerseite bestätigte man einen Auftragsrückgang gegenüber der Wirtschaftswoche (Wiwo).

Allerdings liegt das wohl auch in der Natur der Sache. Im vergangenen Jahr waren die Gaspreise um bis zu 500 Prozent gestiegen, die Sorge um die Energiesicherheit dominierte die Medien und löste einen Run auf Wärmepumpen aus. „Angstkunden“ seien nun „erstmal wieder weg“, sagte ein Vertriebsmanager der Wiwo. Die jetzige Lockerung der Auftragsdichte käme demnach eher einer Normalisierung gleich. Beim BDH gab man sich vorsichtig optimistisch. Zwar könnten die hohe Inflation und steigende Zinsen die Nachfrage weiter dämpfen, ebenso wie ein Markt-Einbruch beim Neubau von Gebäuden. Trotzdem erwarte man beim künftigen Absatz „ein anhaltendes Wachstum von deutlich über zehn Prozent, an dem die Wärmepumpen den größten Anteil haben werden“, hieß es vonseiten des Bundesverbands.

Heizungsgesetz hat Menschen aus Sicht des Energieberaterverbands „völlig verunsichert“

Die anfänglich strikten Vorgaben des Heizungsgesetzes waren zuletzt immer weiter gelockert worden, was zur Folge hatte, dass beispielsweise auch andere Heizungstechniken wie etwa Holzpellet die Vorgaben erfüllen. Zudem wurde die Reform an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt. „Auch darauf hoffen nun natürlich viele, die mit der Wärmepumpe gefremdelt haben“, so der Energiemarktanalyst Marco Wünsch zu Wiwo. Viele Verbraucher würden die Kaufentscheidung einer Wärmepumpe aufschieben, um etwaige höhere Förderungen mitzunehmen, sagte Mathias Paul vom Hersteller Thermondo der Wiwo. Dabei lässt ein neuer Entwurf der Ampel darauf schließen, dass die Förderhöhen absolut womöglich niedriger ausfallen könnten.

Aus Sicht von Experten sei die Wärmepumpe „die neue Gasheizung“, sagte der Vorsitzende des größten Energieberaterverbandes Deutschlands, GIH, Stefan Bolln laut dpa. In 30 Jahren werde man sich sehr wundern, warum „wir heute diese Diskussionen über Gas, Biogas und Wasserstoff geführt haben“, so der Energieexperte weiter und übte zudem Kritik an der Verzögerung des Heizungsgesetzes, die einen großen Schaden angerichtet habe. „Wir Energieberater stellen wirklich mit Schrecken fest, wie es die Politik geschafft hat, die Menschen völlig zu verunsichern oder dazu zu bringen, sich irrigerweise noch für eine Gasheizung oder sogar Holz zu entscheiden“, sagte Bolln der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Die Bundesregierung strebt an, ab 2024 pro Jahr 500.000 neue Wärmepumpen in Deutschland zu installieren, um bis zum Jahr 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Allein Vaillant, der drittgrößte Wärmepumpen-Hersteller in Deutschland, hat seine Kapazitäten eigenen Angaben zufolge zuletzt auf mehr als 500.000 Wärmepumpen pro Jahr hochgefahren. Der aktuelle Auftragsrückgang ist eine schlechte Nachricht für die Hersteller, für Verbraucher gibt es indes auch einen positiven Effekt: „Wer jetzt eine Wärmepumpe kaufen will, kommt wieder schneller an das Gerät“, so der Energieexperte Bolln. „Die Lieferzeiten verbessern sich zunehmend und einige Wärmepumpen sind inzwischen gut verfügbar“, heißt es auch von Vaillant.