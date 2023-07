Heizungsgesetz bei Experten-Anhörung: Die Mängel, die jetzt bleiben werden

Von: Amy Walker

Dass das Gesetz noch unbedingt vor der Sommerpause beschlossen werden muss, kritisiert in der Experten-Anhörung fast jeder. Auch gibt es weiterhin inhaltliche Probleme – die ungelöst bleiben.

Berlin – Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) wurde am Montag ausführlich in einer Expertenanhörung besprochen, anwesend waren Vertreter unterschiedlichster Verbände: von Wärmepumpenverbänden über Eigentümer-Verbänden bis zum Deutschen Mieterbund waren alle dabei. Nicht eingeladen waren diesmal jedoch die Umweltverbände. Lob gab es für einige Änderungen am GEG. Doch es hagelte auch weiterhin von allen Seiten Kritik.

Lange Diskussionen über den Mieterschutz

Viel Kritik gab es bei der Anhörung vor allem beim Thema Mieterschutz. Der Präsident des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, begrüßte, dass die Fraktionen den Mieterschutz in der neuen Fassung mehr in den Fokus gestellt hätten. Die Begrenzung der Möglichkeiten für Vermieter, Kosten für eine neue Heizanlage über Mieterhöhungen umzulegen, sei richtig. Allerdings bleibe die Frage des Schutzes für Mieter vor hohen Verbrauchskosten durch Fehlentscheidungen der Vermieter.

Auch Jutta Gurkmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband forderte weitere Schutzmaßnahmen für Mieter vor überhöhten Heizkosten und eine weitere Absenkung der Modernisierungsumlage. Sie kritisierte zudem weit gefasste Ausnahmen zum weiteren Einbau von Gasheizungen, die theoretisch mit Wasserstoff oder Biomethan betrieben werden können. Wegen der voraussichtlich knappen Verfügbarkeit dieser Gase ergebe sich hier eine Kostenfalle – die Kosten zahlen dann die Mieter.

Robert Habeck (Grüne) nimmt an der Sitzung des Bundestags mit der ersten Lesung zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes teil. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Bei der Modernisierungsumlage wurde vor allem kritisiert, dass die Investitionen auf die Miete umgelegt werden könnten – ohne zeitliche Begrenzung. Heißt: Sobald sich die neue Anlage amortisiert hat, machen Vermieter durch die erhöhte Miete einen Profit. Das ist aber auch jetzt schon so, die GEG-Novelle ändert daran nichts.

Axel Gedaschko, Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland, warf den Ampel-Parteien hingegen vor, mit der Begrenzung der Modernisierungsumlage den Mieterschutz über den Klimaschutz zu stellen. Investitionen in moderne Heizungen würden so verhindert, viele insbesondere sozialorientierte Vermieter könnten sich die Modernisierung dann nicht leisten. Gedaschko lobte die vorgesehene verpflichtende Beratung beim Heizungstausch. Fehlinvestitionen könnten so vermieden werden.

Kritik fehlender Konkretisierung beim Thema Förderung

Für allgemeine Kritik seitens der Expertinnen und Experten sorgte der Umstand, dass die neuen Möglichkeiten der staatlichen Förderung erst später konkretisiert werden sollen. Die Ampel-Parteien haben eine deutliche Anhebung der Fördersätze auf bis zu 70 Prozent mit einer sozialen Komponente in Aussicht gestellt, im GEG-Entwurf ist dies aber noch nicht enthalten.

Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Heizungsindustrie, warnte vor diesem Hintergrund vor bereits spürbarem „Attentismus“: Die Förderanträge für den Einbau von Wärmepumpen gingen zurück, weil die Frage der künftigen Förderung nicht geklärt sei. „Wir werden das angestrebte Ziel von 500.000 Wärmepumpen krachend verfehlen.“

Die Verunsicherung bei Immobilieneigentümern sei groß, sagte auch Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverband Wärmepumpen (BWP). „Die Leute warten ab, hoffen vielleicht auf eine bessere Förderung“, warnte er. Verträge für neue Wärmepumpen würden storniert. „Das ist gefährlich.“

Ein „abruptes Abfallen der Installation erneuerbarer Heizungsanlagen“ müsse vermieden werden, sagte er weiter. Einige Leute warteten ab, in der Hoffnung auf eine bessere Förderung 2024. „Menschen, die jetzt investieren, dürfen nicht bestraft werden.“ Nötig sei Transparenz über die künftige Förderung oder ein Vorziehen der Förderung. Auch müsse es Entlastungen beim Strompreis geben.

Grundsätzliche Kritik an dem schnellen parlamentarischen Verfahren

Die Experten-Anhörung im Ausschuss war kurzfristig nach der schriftlichen Vorlage der vereinbarten Änderungen am Freitag angesetzt worden. Mehrere Teilnehmer kritisierten die kurze Zeit, die ihnen blieb, um sich mit den Vorschlägen vertraut zu machen. Auch die Opposition kritisiert das parlamentarische Verfahren grundsätzlich und fordert eine Verschiebung auf einen Termin nach der Sommerpause.