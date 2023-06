Heizungsgesetz: Schirdewan wirft Ampel Versagen vor

Martin Schirdewan © M. Popow/IMAGO

Opposition und Umweltverbände der Koalition beim Heizungsgesetz Versagen vorgeworfen.

Berlin in Deutschland - Es sei „klar, dass sowohl der Klimaschutz als auch die vielen Menschen, die in Ungewissheit harren, die Verlierer dieses erneuten Streits sind“, sagte Linken-Parteichef Martin Schirdewan am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. „Die Regierung ist eine Strapaze für die Menschen.“

Erneut blockiere „das Machtspiel in der Bundesregierung eine Lösung im Heizungsstreit“, kritisierte der Parteichef. Zuvor war bekannt geworden, dass die Koalitionsfraktionen das Heizungsgesetz zunächst noch nicht für eine erste Beratung im Bundestag in dieser Woche einbringen konnten. Grund ist, dass nach wie vor kein Gesetzentwurf vorliegt, dem alle drei Koalitionsfraktionen zustimmen können.



„Die Ampel versagt beim Klimaschutz“, erklärte der Vorsitzende des BUND, Olaf Bandt. Er sei „sprachlos“, dass das Gesetz weiterhin nicht auf der Bundestags-Tagesordnung stehe. „Dieser klimapolitische Stillstand verunsichert die Menschen weiter und ist ein Desaster für die Umwelt und damit unser aller Zukunft.“

Die Geschäftsführerin des WWF Deutschland, Heike Vesper, warf „einigen Akteuren“ der Koalition eine „destruktive Verhinderungspolitik“ vor. Dies gefährde das Erreichen von Klimaschutzzielen und Planungssicherheit. pw/cne

Koalition bringt Heizungsgesetz vorläufig noch nicht in Bundestag ein

Die Ampel-Koalition hat das geplante Heizungsgesetz wegen anhaltender Differenzen noch nicht auf die Tagesordnung des Bundestags für diese Woche setzen können. Dies ist das Ergebnis der Beratungen der Parlamentarischen Geschäftsführer der Koalitionsfraktionen über die vorläufige Tagesordnung für das Bundestagsplenum, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Fraktionskreisen erfuhr. Die Beratungen gingen weiter.



„Das Wichtigste ist, dass es ein gutes Gebäudeenergiegesetz gibt“, sagte der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr. „Der Zeitpunkt ist zweitrangig.“ Für die Einbringung in den Bundestag müsse sich das Gesetz noch „fundamental ändern“. Dürr betonte, dass für die FDP der Punkt Technologieoffenheit „besonders wichtig“ sei.



Damit wird die von SPD und Grünen angestrebte Verabschiedung des Gesetzes noch vor der parlamentarischen Sommerpause immer schwieriger. Die Verabschiedung vor der Sommerpause war eigentlich im Koalitionsausschuss vereinbart worden.



Bei der am späten Vormittag von den Parlamentsgeschäftsführern vereinbarten Tagesordnung für das Plenum handelt es sich um eine vorläufige Fassung, der die Fraktionen noch zustimmen müssen. Geändert werden kann sich auch noch im Laufe der Plenarwoche: Die Geschäftsordnung sieht vor, dass Fraktionen jeweils bis 18.00 Uhr die Tagesordnung für den Folgetag ändern lassen können.



Vertreter der Ampel-Koalition hatten sich in den vergangenen Tagen optimistisch geäußert, dass eine parlamentarische Verabschiedung des Gesetzes noch vor der Sommerpause möglich sei; mit diesem Zeitplan verbanden Koalitionsvertreter auch die Hoffnung, eine weitere Verunsicherung in der Bevölkerung wegen des Gesetzes über die Sommerpause zu verhindern.



Politiker der FDP hatten sich am Dienstagmorgen allerdings erneut skeptisch zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geäußert und den Zeitplan in Zweifel gezogen. „Ich finde die Debatte, ob nun am 7. Juli alles beschlossen werden wird oder vielleicht im September oder Oktober, nicht entscheidend“, sagte der FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Houben im Deutschlandfunk.



Der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse sagte im RBB-Sender Radio Eins, er wisse nichts von einer Annäherung zwischen den Koalitionsfraktionen zum GEG bei einer Sitzung in der vergangenen Nacht. pw/bk