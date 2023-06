Heizungsgesetz: Unklar, wann sich der Bundestag berät

Michael Kruse © Frederic Kern/IMAGO

Im Moment ist unklar, ob sich der Bundestag diese Woche mit dem Heizungsgesetz befasst.

Berlin in Deutschland - Er wisse nichts von einer Annäherung zwischen den Koalitionsfraktionen bei einer Sitzung in der vergangenen Nacht, sagte der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse am Dienstagmorgen im RBB-Sender Radio Eins. Er sehe noch viele Gesprächsrunden vor sich, fügte Kruse dem Sender zufolge hinzu.

„Entscheidend ist ja, wann tritt ein Gesetz in Kraft - nicht, wann wird es wie beraten“, urteilte der FDP-Politiker. „Und für das Inkrafttreten muss es ein gutes Gesetz sein.“ Der Gesetzentwurf müsse „nicht schnell durchs Parlament, sondern er muss gründlich kommen. Und deswegen ist der Zeitpunkt, wo ein Gesetz gründlich ist, auch der, wo es verabschiedet werden kann.“

Der Ältestenrat des Bundestags berät üblicherweise am Dienstag über die Tagesordnung der Sitzungswoche. Nur wenn die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in dieser Woche in erster Lesung im Plenum beraten wird, ist eine Verabschiedung vor der Sommerpause im normalen Verfahren noch möglich.



Auch FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai blickt aber weiter skeptisch auf das GEG. Zur Frage, ob eine Verabschiedung vor der Sommerpause möglich sei, sagte er am Morgen im RBB-Sender Inforadio: „Es kommt darauf an. Es muss ein gutes Gesetz werden.“ Nicht der Zeitplan sei entscheidend, „sondern ob wir hier in der Lage sind, ein gutes Gesetz hinzubekommen“. Djir-Sarai räumte gleichzeitig ein, die Ergebnisse der jüngsten Koalitionsrunde zu dem Thema noch nicht zu kennen.



Die Ampel-Koalition streitet seit Wochen über die GEG-Novelle. Auch am Wochenende suchten die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP weiter nach einem Kompromiss. cne/hcy

Viessmann-Chef sieht klaren Trend zu Hochlauf von Wärmepumpen

Der Chef des hessischen Heizungsherstellers Viessmann sieht einen klaren Trend hin zu einem schnellen Hochlauf von Wärmepumpen. Der Verkauf von Wärmepumpen sei im ersten Quartal dieses Jahres um 110 Prozent gestiegen, sagte Max Viessmann dem „Handelsblatt“ vom Dienstag. „Die Stoßrichtung ist also klar, genauso wie die Aufbruchstimmung im gesamten Land - unabhängig von vereinzelten Diskussionen in Berlin.“



Damit nahm Viessmann Bezug auf die Debatte um das umstrittene Heizungsgesetz, mit dessen Zielvorgaben der Wärmepumpe als Heizungsform eine große Bedeutung zukommt. Noch immer gibt es Streitpunkte in der Koalition bezüglich des Gesetzes.



Viessmann hatte Ende April bekannt gegeben, dass die Klimatechnik-Sparte für zwölf Milliarden Euro an den US-Konzern Carrier Global verkauft wird. Der Klimaanlagen-Hersteller mit Sitz in Florida übernimmt damit auch das Wärmepumpen-Geschäft des hessischen Familienunternehmens. Durch den Zusammenschluss entstehe „ein globaler Champion für intelligente Klima- und Energielösungen“, hieß es damals.



Carrier-Chef David Gitlin sagte dem „Handelsblatt“, der globale Trend in der Klimalösungsbranche sei „eindeutig“, die Gesellschaft bewege sich weg von fossilen, hin zu erneuerbaren Energien. Es gehe dabei nicht darum, „ob eine Rechtsvorschrift am 1. Januar oder am 1. Juli verabschiedet wird, sondern vielmehr um eine langfristige Perspektive“, sagte er mit Blick auf das deutsche Heizungsgesetz. hcy/cne