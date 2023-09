Umfrage: Öl- und Gasheizungen beliebter als gedacht - auch bei Grünen-Wählern

Von: Lisa Mayerhofer

Ab 2029 soll der Einbau neuer Gas- und Ölheizungen eigentlich verboten sein. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Eine neue Umfrage befasst sich mit dem geplanten Heizungsgesetz der Bundesregierung. Demnach wollen viele Heizungsbesitzer an ihren Gas- und Ölheizungen festhalten.

Berlin – Eigentlich soll im Zuge der Wärmewende und des Heizungsgesetzes das Aus für Gas- und Ölheizungen eingeleitet werden. Doch laut einer repräsentativen Umfrage mit rund 1100 Teilnehmern erfreut sich die Gas- und Ölheizung größerer Beliebtheit als mithin angenommen. Die Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft durchgeführt.

Heizungsgesetz laut Umfrage unbeliebt – auch bei den Grünen-Wählern

Dagegen ist das geplante Gesetz laut Umfrage eher unbeliebt: 81,5 Prozent der Besitzer dieser Modelle sind demnach mit der Arbeit der Bundesregierung rund ums Heizungsgesetz unzufrieden, nur 15,6 Prozent sind zufrieden. Selbst bei den Grünen-Wählern sind nur 39,5 Prozent zufrieden, aber 50 Prozent unzufrieden.

Auf die Frage, welche Partei nach der Debatte um das neue Gebäudeenergiegesetz am ehesten die Interessen der Befragten vertrete, nannten die meisten Befragten mit knapp 30 Prozent die Unionsparteien. Die Grünen müssen sich mit 15,2 Prozent begnügen.

Finanzielle Sorgen machen bei Heizungsbesitzern die Runde

In der Umfrage wurden auch konkrete Kritikpunkte am Heizungsgesetz abgefragt. Drei Viertel der Befragten sorgen sich demnach, dass die potenziellen Kosten für den Austausch Ihrer derzeitigen Gas- oder Ölheizung sie finanziell überfordern könnten.

Dies ist insbesondere bei Unions- bzw. FDP-Wählern zur 80 bzw. 85 Prozent der Fall, jedoch äußerte sich auch bei Grünen- und SPD-Wählern eine Mehrheit entsprechend, so Civey. 72,4 Prozent geben auf die Frage, ob ihr Zuhause an das kommunale Fernwärmenetz angeschlossen sei und ihnen diese Information überhaupt vorläge an, der Haushalt sei nicht angeschlossen und werde es auch nicht.

Dagegen sind 94 Prozent aller Besitzer mit den genannten Modellen zufrieden. Das gilt für Anhänger aller Parteien, so Civey. Selbst 87 Prozent der Grünen-Wähler sind zufrieden mit ihrer Heizung. Ferner haben 69,1 Prozent aller Besitzer einer Gas- oder Ölheizung nicht vor, sie durch eine klimafreundliche Alternative zu ersetzen.