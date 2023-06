Baerbock stärkt grünem Parteikollegen Habeck im Heizungsstreit den Rücken

Heizungsstreit: Dürr erwartet Durchbruch erst „in den kommenden Wochen“

Teilen

Christian Dürr © Reuhl/Fotostand /IMAGO

Der Streit über Heizungsvorgaben wird sich nach der FDP erst in einer Zeit lösen.

Berlin in Deutschland - „Eine Lösung muss sich in den kommenden Wochen noch ergeben“, sagte Fraktionschef Christian Dürr der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Samstag. Entscheidend sei, dass das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gut werde. „Ob wir das eine Woche früher oder später schaffen, ist für die Menschen nicht entscheidend.“

Eigentlich hatte die Koalition verabredet, dass Gesetz vor der Sommerpause im Bundestag zu beschließen, da es zum Jahreswechsel in Kraft treten soll. Dafür wird aber mittlerweile die Zeit klappt. Ein erster Beratungsdurchgang müsste in der nächsten Sitzungswoche ab dem 12. Juni erfolgen. Danach ist nur noch eine weitere Sitzungswoche vor der parlamentarischen Sommerpause vorgesehen.



Der GEG-Entwurf sieht vor, dass ab 2024 im Regelfall nur noch neue Heizungen eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Verschiedene Ausnahmen und Förderprogramme sollen dies sozial abfedern. Inzwischen hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der das Gesetz zusammen mit Bauministerin Klara Geywitz (SPD) vorgelegt hatte, mehrere Änderungen angekündigt, um eine Einigung mit der FDP zu ermöglichen.

Dürr sieht weiterhin Gesprächsbedarf. „Technologieoffenheit ist bislang nur von der Überschrift her im Gesetz angelegt und praktisch noch nicht umsetzbar“, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Genau darüber müssen wir reden.“ Konkret müssten „die rechtlichen Hürden dafür ausgeräumt werden, auch neue Gas- oder Ölheizungen einzubauen, die auf Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe umgestellt werden können“. Es ist allerdings unklar, ob eine solche Umstellung tatsächlich möglich sein wird.



FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai forderte in der „Bild“-Zeitung ebenfalls, dass „Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin zum Beispiel moderne Gasheizungen einbauen können, die klimaneutral betrieben werden können“. Außerdem müsse das Gesetz „finanziell solide sein“, sagte der FDP-Politiker: „Es darf weder die Menschen überfordern noch die Möglichkeiten des Sozialstaats.“



Den bisherigen Zeitplan zur Verabschiedung des GEG bezeichnete Djir-Sarai als „nicht relevant. Entscheidend ist, dass es ein gutes Gesetz wird.“



Einem Bericht zufolge könnten die neuen Heizungsvorgaben gestaffelt nach Baujahr des jeweiligen Hauses in Kraft treten. Solche Überlegungen habe Habeck am Donnerstagabend mit führenden Vertretern des Handwerks, der Heizungsindustrie und der Energieberater-Branche diskutiert, berichtete die „Welt am Sonntag“ am Samstag vorab. Demnach könnten die Vorgaben für Häuser mit Baujahr vor 1995 erst ab dem Jahr 2025 gelten. Der Zeitung zufolge machen solche Häuser rund 70 Prozent des Gebäudebestandes aus. cne/kas

Baerbock stärkt grünem Parteikollegen Habeck im Heizungsstreit den Rücken

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat dem ebenfalls grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck im Streit um das Heizungsgesetz den Rücken gestärkt. „Bei Gegenwind, erst recht bei fiesem, ist es wichtig, dass man zusammensteht. Und das tun Robert und ich“, sagte Baerbock den Zeitungen der Funke Mediengruppe.



Habeck habe „keinerlei Grund, in Sack und Asche zu gehen“, betonte die Grünen-Politikerin. „Als Putin uns den Gashahn zugedreht hat, hat er uns als Vizekanzler und Wirtschaftsminister gegen alle Widrigkeiten durch einen extrem schwierigen Winter gebracht.“



Auf die Frage, ob sie sich beim Klimaschutz von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausreichend unterstützt fühle, sagte Baerbock: „Als Grüne werden wir beim Klimaschutz immer etwas ungeduldiger sein als unsere Koalitionspartner. Das ist OK.“ Entscheidend sei, „dass alle zu ihrem Wort stehen“.



Die schlechten Umfragewerte für die Grünen erklärte die Außenministerin mit dem Erscheinungsbild der Ampelkoalition. „Für die Koalition als Ganzes ging es in den Umfragen in den letzten Monaten rauf und runter. Wenn der Eindruck entsteht, die Regierung beschäftigt sich vor allem mit sich selbst, schadet das allen“, sagte sie den Funke Medien.



„Da wo wir auf die massiven Krisen unserer Zeit gemeinsame Antworten geben, wie bei der Lösung der Gaskrise oder der Unterstützung der Ukraine, schaffen wir Vertrauen“, fügte Baerbock hinzu. Und genau darum gehe es in der Politik.



Die Gegner des Heizungsgesetzes griff Baerbock scharf an. „Mir - und Robert Habeck noch viel mehr - ist mehr als klar, wie viele Fragen und Verunsicherung es beim Heizungsgesetz gibt, weil Menschen in Deutschland ganz unterschiedlich wohnen und damit auch heizen“, sagte sie. „Was ich jedoch überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass ausgerechnet diejenigen, die noch vor kurzem gar nicht genug von russischem Gas bekommen konnten und die Energiewende verschlafen haben, sich heute für die größten Heizungsexperten halten.“



Umfragen zufolge haben die Grünen deutlich an Rückhalt eingebüßt. In Umfragen lagen sie zuletzt mit rund 15 Prozent in der Wählergunst hinter der AfD. yb/kas