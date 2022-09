Herrmann: Verständnis für Energiepreis-Proteste

Joachim Herrmann © IMAGO/Jean MW

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat sich verständnisvoll gegenüber Demonstrationen gegen die hohen Energiepreise geäußert.

München in Deutschland - Er könne "nachvollziehen, dass zurzeit viele Menschen mit der Energiepolitik der Bundesregierung unzufrieden sind", sagte Herrmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Montag. Dies gelte insbesondere, wenn man etwa an die "verunglückte" Gasumlage denke, ergänzte der CSU-Politiker.

Es sei die Aufgabe der Bundesregierung, erst gar keine Situation entstehen zu lassen, die Bürgerinnen und Bürger veranlasse, in Massen auf die Straße zu gehen, sagte der Minister. Wenn die Regierung für eine funktionierende Energieversorgung sorgen würde, zum Beispiel durch eine Verlängerung der Laufzeiten der sicheren deutschen Kernkraftwerke, entzöge sie Protesten von vornherein den Nährboden.



Kritisch äußerte sich Herrmann jedoch über Energiepreis-Proteste von linken Gruppierungen. Er halte es für fragwürdig, "dass nun gerade die SED-Erben versuchen, die Symbolik der Montagsdemonstrationen zu übernehmen und diesen Begriff für sich besetzen".



In Leipzig soll am Montagabend eine Demonstration gegen die Gasumlage und die hohen Energiepreise stattfinden. Zu dieser hatte die Linkspartei aufgerufen. Nach Angaben der Stadt werden bis zu 4000 Teilnehmende erwartet. Zeitgleich und ebenfalls in Leipzig will die rechtsextreme Gruppe Freie Sachsen gegen die Energiepolitik auf die Straße gehen.

Innerhalb der Linkspartei sind die Montagsdemonstrationen daher umstritten. Parteiinterne Kritiker wie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow warnten davor, bei den Protesten sich nicht klar von Rechtsextremen abgrenzen zu können.



Die Montagsdemonstrationen, die in der DDR in die friedliche Revolution und schließlich in den Mauerfall mündeten, wurden in den vergangenen Jahren vor allem von rechten Gruppen immer wieder als Etikett etwa für die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen ausgenutzt. awe/pw