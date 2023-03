Hilfe für Credit Suisse: Europas Börsen erholen sich

Teilen

Frankfurter Börse © Jürgen Ritter/IMAGO

Die europäischen Börsen haben sich erholt, nachdem Hilfe für die angeschlagene Credit Suisse angekündigt wurde.

Frankfurt am Main in Deutschland - Kurz nach Öffnung der Handelsplätze stand etwa der Dax in Frankfurt am Main 1,52 Prozent im Plus, die Pariser Börse 1,49 Prozent und die Börse in London 1,4 Prozent.

Am Vortag hatten die Leitindizes teils um über drei Prozent verloren - besonders die Titel der europäischen Banken litten. Grund dafür war nach der ohnehin fragilen Lage durch die Schließung zweier US-Banken der Kursrutsch der Credit Suisse an der Schweizer Börse.



In der Nacht zum Donnerstag dann kündigte die Credit Suisse an, sich bis zu 50 Milliarden Franken (50,7 Milliarden Euro) von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) leihen zu wollen. Durch diesen Schritt solle die Bank „gestärkt“ werden, teilte das Institut mit. Zu Handelsbeginn legte die Aktie des Schweizer Instituts am Donnerstagmorgen dann wieder kräftig um über 30 Prozent zu. hcy/ilo

Eurogruppen-Chef sieht Europas Banken auch für weitere Zinserhöhungen gewappnet

Eurogruppen-Chef Paschal Donohoe zeigt sich trotz der großen Turbulenzen im Bankenmarkt zuversichtlich, dass Europas Banken für weitere Zinserhöhungen gewappnet sind. „Wir sind uns der Risiken bewusst, die derzeit in unserem Banken- und unserem globalen Finanzsystem bestehen. Aber die Höhe der Eigenkapitalpuffer gibt uns die Gewissheit, dass wir in der Lage sind, diese Risiken zu managen“, sagte Donohoe der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Auch für weitere Zinserhöhungen sieht er die Banken gerüstet.



Er sei zwar nicht entspannt, fügte Donohoe hinzu. „Aber ich glaube, dass die Maßnahmen, die wir in Europa ergriffen haben, funktioniert haben und immer noch funktionieren.“ Eine Eigenkapitalunterlegung für Staatsanleihen bei Banken hält er nicht für nötig. „Nein, die Art und Weise, wie wir damit in der Europäischen Union umgehen, funktioniert im Moment gut. Wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir in der Lage sind, Risiken sowohl für den Staat als auch für unser Bankensystem zu managen.“ ilo/hcy