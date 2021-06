EM-Sponsor Hisense: Wer steckt hinter der Marke und warum ist das Unternehmen so umstritten?

Überblick

von Markus Hofstetter schließen

Hisense ist einer der Hauptsponsoren der EM. Der Konzern aus China ist in Deutschland nahezu unbekannt - und hat auch dunkle Seiten.

Qingdao/München - Vor fünf Jahren war das Unternehmen noch ein Exot. Hisense warb als einer der Hauptsponsoren bei der EM 2016 in Frankreich für seine Produkte. Der Elektronikkonzern aus dem Reich der Mitte war damit das erste Unternehmen aus China, das eine Sponsoring-Vereinbarung mit der UEFA traf.

Hisense scheint auf den Geschmack gekommen zu sein, auch bei der aktuellen EM* ist der Konzern einer der Hauptsponsoren. Doch andere chinesische Unternehmen haben nachgezogen. Alipay, der Zahlungsdienstleister der Alibaba Group, der Smartphone-Hersteller Vivo und das Videoportal Tiktok zählen nun ebenfalls zur illustren Sponsorenrunde aus China. Zwischendurch war Hisense übrigens auch Sponsor der WM 2018 in Russland.

EM-Sponsor Hisense: Elektrokonzern verkaufte bereits 2006 Fernseher in Deutschland

Doch wer oder was ist Hisense eigentlich? Gegründet 1969 in Qingdao zählt das Unternehmen nun zu den weltweit führenden Herstellern von Fernsehgeräten. Darüber hinaus produziert Hinsense auch Haushaltsgeräte, Klimaanlagen, Mobiltelefone oder Tablets. Mit 80.000 Mitarbeitern wird ein Umsatz von über 18 Milliarden Dollar (2019) erwirtschaftet.

Der Konzern ist hierzulande fast unbekannt. Dabei ist das Unternehmen schon seit vielen Jahren in Deutschland aktiv, wenn auch bislang wenig erfolgreich. So vertrieb Hisense laut dem Handelsblatt bereits 2006 Fernsehgeräte über die Elektrofachmarktkette Saturn. Die Verkaufszahlen müssen allerdings überschaubar geblieben sein.

EM-Sponsor Hisense: Kooperation mit Loewe scheiterte

2013 präsentierte sich Hisense als Kooperationspartner von Loewe. Der angeschlagene Unterhaltungselektronikhersteller aus dem fränkischen Kronach kämpfte ums Überleben. Doch offenbar trug die Zusammenarbeit in den Bereichen Einkauf, Entwicklung und Vertrieb kaum Früchte. Im Juli 2019 stellte Loewe die Produktion ein. Zwar wurde Hisense als eines der Unternehmen gehandelt, das die Loewe-Markenrechten übernehmen könnte. Doch Mitte Dezember 2019 wurde bekannt, dass der zyprische Investor Skytec zum Zuge kommt. Damit endete auch die Zusammenarbeit zwischen Hisense und Loewe.

Zwischendurch sammelte Hisense Erfahrungen als Sponsor für einen Sportverein. Von 2014 bis 2017 waren die Chinesen Premium-Partner des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04.

EM-Sponsor Hisense: 2018 schnappt sich das Unternehmen Gorenje

Vor wenigen Jahren machte Hisense in Europa Ernst. Im Juni 2018 wurden für 293 Millionen Euro 94 Prozent der Anteile am slowenischen Haushaltsgerätehersteller Gorenje erworben. Damit bekamen die Chinesen zusätzlich zu den bereits bestehenden drei Fertigungswerken sowie vier Forschungs- und Entwicklungsabteilungen eine etablierte, vertrauenswürdige Marke. Das macht es Hisense sicherlich leichter, die Geschäfte auf dem alten Kontinent auszubauen.

Hisense machte Slowenien zum Zentrum seiner europäischen Geschäftstätigkeit. Gorenjes Stammsitz in Velenje wurde Hauptproduktions- und Entwicklungsstandort. Seit Januar 2021 stellt Hisense im Gorenje-Stammwerk in Slowenien Fernsehgeräte für den europäischen Markt her. Bis 2023 auf sollen rund vier Millionen Fernsehgeräte pro Jahr produziert werden.

EM-Sponsor Hisense: Ungeliebter Arbeitgeber

Auch in Deutschland verfügt Hisense über Niederlassungen und Büros, der Vertrieb der Produkte läuft über Kooperationen mit Amazon, Euronics, ElectonicPartner oder örtlichen Händlern. Doch als Arbeitgeber scheint Hisense bei deutschen Arbeitnehmern nicht gerade beliebt zu sein. Auf dem Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu haben seit 2014 19 Mitarbeiter das Unternehmen mit durchschnittlich 1,9 Punkten bewertet. Dieser Wert ist niedriger als der Durchschnitt der Branche Elektro/Elektronik mit 3,4 Punkten.

Wie erfolgreich Hisense in Europa agiert, kann man allerdings nur vermuten. Das Unternehmen meldet zwar, dass von Januar bis Mai 2021 die TV-Verkäufe der Modelle ULED U7 und ULED U8 im Vergleich zum Vorjahr in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Russland um 181 Prozent und der Umsatz um 258 Prozent gestiegen sind. Doch das Unternehmen hat nicht veröffentlicht, was dies in Stückzahlen beziehungsweise Euro bedeutet.

EM-Sponsor Hisense: Berichte über Zwangsarbeit in China

Ganz unumstritten ist Hisense nicht. So steht der Konzern, wie auch Vivo, laut Handelsblatt unter Verdacht, von der Zwangsarbeit der Uiguren in der Provinz Xinjiang zu profitieren.

Zudem gibt es Streitigkeiten mit Sharp. Ende Juli 2015 kündigte Hisense die Übernahme des nord- und südamerikanischen TV-Geschäfts des japanischen Elektronikherstellers an. Aufgrund von Qualitätsmängeln in der Fernsehproduktion und der damit verbundenen Markennamenschädigung versucht Sharp seit 2017 die Übernahme rückgängig zu machen. Aktuell streiten sich die Parteien vor Gericht.

EM-Sponsor Hisense: Chinesische Unternehmen springen in die Lücke

Aber warum interessieren Unternehmen aus dem Reich der Mitte für ein Sportereignis in Europa? Fußball erfreut sich in China immer größerer Beliebtheit. Insofern ist die Werbung von Hisense oder Vivo nicht nur auf europäische Verbraucher ausgerichtet, sondern wendet sich auch an die Zuschauer in China. Das belegen auch die chinesischen Schriftzeichen, die in der Werbung öfter zu sehen sind.

Die hohe Dichte chinesischer EM-Sponsoren ist übrigens auch der Zurückhaltung europäischer Unternehmen geschuldet. Sie hielten die EM in diesem Jahr für wenig attraktiv, sagte der Düsseldorfer Medienberater Thomas Koch dem Handelsblatt. Auch die deutschen Werbekunden hätten die EM längst „abgehakt“. In diese Lücken sind die Unternehmen aus Fernost gestoßen, wo europäischer Fußball sehr beliebt ist. Auch Chinas Staatschef Xi Jinping gilt als Fußballfan. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.