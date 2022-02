Historischer Tiefstand: 2021 kaum Passagiere in London Heathrow

Der Flughafen London Heahtrow hatte 2021 so wenig Passagiere wie noch nie. © Kirsty O'connor / dpa

Die Zahl der Passagiere am Londoner Flughafen Heathrow ist 2021 auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren gefallen.

London - Gezählt wurden 19,4 Millionen Passagiere, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte. Vor der Pandemie hatte Heathrow im Schnitt 80 Millionen Fluggäste. Strenge und teure Corona-Testpflichten hätten die Nachfrage stärker gebremst als an anderen europäischen Flughäfen, hieß es in einer Mitteilung.

«Es wird ein bisschen dauern, ein paar Jahre, bis wir wieder ähnliche Passagierzahlen bekommen wie vor der Pandemie», sagte Heathrow-Chef John Holland-Kaye im BBC-Interview. Er rechne 2025 oder 2026 damit. 2022 habe schwächer begonnen als erwartet. Man rechne aber mit einer hohen Nachfrage im Sommer. Mittlerweile gelten in Großbritannien bei der Einreise aus dem Ausland keine Testpflichten mehr.

Beim Ziel, bis zum Jahr 2050 Klimaneutralität zu erreichen, sei man auf Kurs, hieß es. Dazu gehört es nach den Plänen des Flughafens jedoch nicht, mit einer geringeren Zahl an Flugpassagieren zu kalkulieren. Stattdessen will man vor allem effizientere Flugzeuge einsetzen und vermehrt auf nachhaltige Kraftstoffe umschwenken. (dpa)