Höhere Autopreise: Stellantis erzielt Rekordgewinn

Teilen

Stellantis-Logo © Jakub Porzycki/IMAGO

Der Autobauer Stellantis hat 2022 aufgrund höherer Preise einen Rekordgewinn von 16,8 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Amsterdam in den Niederlanden - Das waren 26 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf knapp 180 Milliarden Euro - obwohl Stellantis in Europa weniger Autos verkaufte als 2021.

Der Absatz in Europa ging um acht Prozent auf 2,6 Millionen Fahrzeuge zurück. Betroffen waren demnach fast alle Marken: Peugeot, Citroën, Opel und Jeep, wie Stellantis weiter mitteilte. In Nordamerika verkaufte der Konzern 1,8 Millionen Fahrzeuge - hier stieg der Umsatz um 23 Prozent auf 85 Milliarden Euro. Besonders gut verkauften sich den Angaben zufolge die Modelle Jeep Grand Wagoneer, Jeep Compass und der Minivan Chrysler Pacifica.

In den anderen Regionen der Welt stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich sogar um 34 Prozent. Bis 2030 will Stellantis einen Jahresumsatz von 300 Milliarden Euro erzielen.

ilo/kbh