„Höhle der Löwen“: Trotz Deal – Überraschend viele Start-ups gehen nach der Show pleite

Wer bei der „Höhle der Löwen“ einen Investor überzeugen kann, hat es geschafft – oder doch nicht? Bonitätsexperten haben sich die Daten angeschaut - und kommen zu einem überraschenden Ergebnis.

Köln – Spannende Innovationen, sinnvolle Helferlein und neuste Gadgets: Das alles stellen Gründer von jungen Unternehmen bei „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) vor. Die TV-Show hat sich zum absoluten Publikumsliebling gemausert und ab heute Abend (29. August) geht es sogar bereits in die zwölfte Staffel. Aber wie sieht es eigentlich mit den Produkten aus der Show aus? Kommen die bei den Zuschauern genauso gut an, wie bei Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Ralf Dümmel und Co.?

„Höhle der Löwen“: Viele Deals bereits direkt nach der Show geplatzt

Die Bonitätsauskunft Creditsafe hat sich das genauer angeschaut – und kommt zu ernüchternden Ergebnissen. Zwar haben 53 Prozent aller Gründer, die sich in „Die Höhle der Löwen“ trauen, einen Deal bekommen. Doch schon kurz nach der Sendung ist jeder fünfte Deal wieder geplatzt. Damit sinkt die Dealquote kurz nach der Show auf 42 Prozent.

Das ist immer noch ansehnlich. Aber die Gründer müssen sich auch im Anschluss an die Show beweisen und ihr Unternehmen weiter zum Erfolg führen. Das gelingt jedoch längst nicht allen, wie die Creditsafe-Berechnungen zeigen. Das Ausfallrisiko liegt nämlich bei den Start-ups aus der Show bei circa 2,5 Prozent. Dieses Risiko beschreibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten pleite geht. Zum Vergleich: Bei allen deutschen Unternehmen liegt dieser Wert bei nur 1,25 Prozent. Mit anderen Worten: Die Pleitewahrscheinlichkeit bei DHDL liegt im Schnitt doppelt so hoch wie bei Start-ups in Deutschland insgesamt.

„Höhle der Löwen“: 20 Prozent der Unternehmen schon wieder pleite

Am höchsten ist die Ausfallquote bei den Unternehmen aus der zehnten DHDL-Staffel. Hier ist sie sogar bei 3,6 Prozent, schreibt das Handelsblatt. Bei den Start-ups aus der ersten Staffel liegt es jedoch bei unter 1,5 Prozent.

Je länger die Show zurückliegt, desto mehr Unternehmen bleiben auf der Strecke. Insgesamt ist seit Beginn der Show im Oktober 2014 jedes fünfte Unternehmen, das in der Show einen Deal erhalten hat, inzwischen wieder vom Markt verschwunden - entweder aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder Auflösung. (ph)