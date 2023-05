2,54 Millionen Arbeitslose im Mai: Wie kann es dann einen Personalmangel geben?

Von: Max Müller

Teilen

Der Zaun einer Kindertagesstätte in Frankfurt: Nicht nur Städte und Gemeinden in Hessen suchen derzeit händeringend geeignete Bewerber für offene Stellen. © Arne Dedert/dpa

Hohe Arbeitslosigkeit bei einem Fachkräftemangel auf Rekordniveau: Das passt eigentlich nicht zusammen. Ein Arbeitsmarktforscher erklärt die Hintergründe – und macht Hoffnung.

Köln – Die Frühjahrsbelebung bleibt aus: In Deutschland waren im Mai 2,544 Millionen Menschen arbeitslos. Das sind zwar 42.000 weniger als im April, aber 284.000 mehr als im Mai 2022, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Üblicherweise geht die Arbeitslosigkeit im Frühjahr zurück, weil Unternehmen nach dem Winter wieder mehr Arbeitskräfte einstellen.

Parallel zu dieser Entwicklung gibt es Millionen offene Stellen, verzweifelte Headhunter und ein Land, das jede helfende Hand gut gebrauchen könnte. Der Fachkräftemangel hat ein Rekordniveau erreicht. Rechnerisch hätten im vergangenen Jahr mehr als 630.000 offene Stellen für Fachkräfte nicht besetzt werden können, berichtete das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft im April. Wie kann das sein, wenn es eigentlich genug Menschen gibt, die eine Arbeit suchen?

Enzo Weber kennt die Gründe für dieses Paradoxon. „Eigentlich würde man erwarten, dass mehr offene Stellen zu einer geringeren Arbeitslosigkeit führen – doch im Moment passiert das nicht“, sagt der Professor für Ökonomie am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. „Ein Grund ist die Rezession, die Folgewirkungen der Energiekrise bremsen die Wirtschaft deutlich.“ Dabei gibt es durchaus positive Signale. Weber: „Die Energiepreise sind wieder stark gefallen. Allerdings wird es noch mehrere Monate dauern, bis dieser Effekt richtig durchschlägt.“

Arbeitslosigkeit und offene Stellen: Es liegt nicht an überzogenen Forderungen

Mit einem Mythos will der Arbeitsmarktforscher mal grundsätzlich aufräumen: Dass so viele Stellen unbesetzt sind, liegt nicht an überzogenen Erwartungen von jungen Arbeitnehmern. „Das Narrativ vom super ausgebildeten, hippen Menschen, der nur eine 80 Prozent Stelle bei vollen Bezügen annimmt, stimmt einfach nicht. Faulheit ist kein entscheidender Faktor, wenn wir über die Gründe für Arbeitslosigkeit sprechen“, sagt Weber.

Es ist eine andere Gruppe, die Weber Sorge macht: die Langzeitarbeitslosen. „Je länger jemand arbeitslos ist, desto kleiner wird die Chance, wieder in einen Job zu kommen.“ Dazu komme das Stigma, das nicht nur die Arbeitslosen selbst belastet, sondern auch bei der Jobsuche hinderlich sei. „Da wird bei der Einstellung schon genau hingeschaut: Derjenige ist jetzt drei Jahre arbeitslos, da muss doch was faul sein. In der Realität stimmt das oft gar nicht“, sagt Weber. Rund 180.000 Personen sind in Deutschland mindestens ein Jahr arbeitslos. „Das sind mehr Menschen als vor der Corona-Pandemie. Das zeigt, wie sich das Problem verschärft“, sagt Weber.

Ukrainische Geflüchtete verzerren die Arbeitsmarktstatistik

Doch es gibt auch eine Entwicklung, die Weber Mut macht, dass man beides erreichen kann: offene Stellen besetzen und die Arbeitslosigkeit abbauen. „Deutschland hat sehr viele ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Die befinden sich in Sprach- und Integrationskursen. Aktuell verzerrt das die Statistik. Diese Menschen danach in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist eine große Chance, um Stellen zu besetzen“, sagt Weber.

Es wäre womöglich das symbolische Ende einer langanhaltenden Periode von Problemen: erst die Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und über allem steht die Klimakrise. „Die immer neuen Krisen haben es allen Beteiligten nicht leicht gemacht: Darunter haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen gelitten“, sagt Weber.

Dennoch blickt der Experte optimistisch in die Zukunft. Auch, weil er weiß, wie die Vergangenheit aussieht. „Wir hatten mal fünf Millionen Arbeitslose in Deutschland, diese Zahl konnten wir halbieren. Jeder weitere Schritt wird immer schwieriger, weil man es auch einfach nie schaffen wird, dass es gar keine Arbeitslosen mehr gibt. Vollbeschäftigung ist bei zwei bis drei Prozent erreicht“, sagt Weber. Für diejenigen, die den Weg zurück in Lohn und Brot finden, hat Weber eine mutmachende Nachricht: „Das Risiko arbeitslos zu werden, ist so niedrig wie noch nie. Die Betriebe tun alles, um ihre Leute zu halten.“