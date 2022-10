Hohe Energiekosten: BASF will sich in Europa „verkleinern“ – und konzentriert sich auf China

Von: Lisa Mayerhofer

BASF will in Europa und Deutschland ein rigides Sparprogramm durchsetzen. Der Chemiekonzern setzt nun auf den umstrittenen Wirtschaftsstandort China.

Ludwigshafen – Die hohen Energiepreise machen nicht nur den Verbrauchern, sondern auch Unternehmen zu schaffen. Besonders betroffen ist die stark von Gas abhängige Chemieindustrie. Das deutsche Unternehmen BASF, der nach Umsatz größte Chemiekonzern der Welt, verkündete ein rigides Sparprogramm für Deutschland und Europa.

BASF in Europa wegen hoher Erdgas- und Strompreise unter Druck

BASF-Chef Martin Brudermüller will die Kosten so schnell wie möglich senken: „Zum einen wächst der europäische Chemiemarkt seit rund einem Jahrzehnt nur noch schwach“, zum anderen setzten der deutliche Anstieg der Erdgas- und Strompreise die chemischen Wertschöpfungsketten unter Druck, begründete Brudermüller am Mittwoch in Ludwigshafen das Sparprogramm. In den ersten neun Monaten des Jahres hätten sich die Mehrkosten für Erdgas an den europäischen BASF-Standorten auf rund 2,2 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum belaufen.

Zudem belasteten große Unsicherheiten die chemische Industrie durch eine Vielzahl geplanter EU-Regulierungen. „Diese herausfordernden Rahmenbedingungen in Europa gefährden die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Produzenten“, mahnte der Manager. Deshalb müssten die Kostenstrukturen so schnell wie möglich und auch dauerhaft angepasst werden.

Allerdings habe Europa einschließlich Deutschland bereits im starken Jahr 2021 nur noch ein Drittel zum Ergebnis beigetragen, sagte Brudermüller. Im Laufe des Jahres 2022 habe sich die Ertragslage weiter abgeschwächt, wobei sich das deutsche Geschäft besonders verschlechtert habe. Im dritten Quartal habe BASF in Deutschland ein negatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern sowie vor Sondereinflüssen von 130 Millionen Euro ausgewiesen.

BASF-Sparprogramm trifft vor allem den Standort Ludwigshafen

Wegen verschlechterter Geschäfte und schwierigerer Rahmenbedingungen in Europa legte die BASF-Führung jüngst ein Sparprogramm auf, das 2023 bis 2024 umgesetzt werden soll. Die Kürzungen sollen die jährlichen Kosten außerhalb der Produktion um 500 Millionen Euro senken. Mehr als die Hälfte der Einsparungen will der Vorstand am Standort Ludwigshafen realisieren, wo BASF rund 39.000 seiner weltweit etwa 111.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sowohl Unternehmens-, Service- und Forschungsbereiche als auch die Konzernzentrale sollen gestrafft werden, hieß es. Dabei schließt das Unternehmen Stellenstreichungen nicht aus.

„Wir entwickeln derzeit weitere strukturelle Maßnahmen, um den Produktionsverbund der BASF in Europa mittel- und langfristig an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen“, sagte Brudermüller. Damit sichere das Unternehmen seine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und werde seinen Erdgasverbrauch deutlich senken. Details dazu werde es voraussichtlich im ersten Quartal 2023 geben.

BASF-Chef spricht von „enorm profitablem China-Geschäft“

BASF scheint währenddessen vor allem auf den umstrittenen Wirtschaftsstandort China zu setzen: Erst vor einem Monat eröffnete der Konzern den ersten Teil seiner neuen 10-Milliarden-Euro-Anlage für Kunststofftechnik in China, die nach eigenen Angaben die wachsende Nachfrage in dem Land bedienen soll. Das berichtet die Financial Times. Brudermüller sagt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, BASF habe „ein enorm profitables China-Geschäft“. Er forderte dazu auf, von einem „China Bashing“ abzusehen.

Deutschland ist laut Financial Times trotzdem nach wie vor der wichtigste Absatzmarkt für die BASF. 18 Prozent des Umsatzes entfielen im bisherigen Jahresverlauf auf Deutschland, 14 Prozent auf China. (lma/dpa/AFP)