Hohe Energiekosten: Linke mahnt Vorbereitungen für Heizwinter an

Temperaturregler der Heizung © IMAGO / APress

Angesichts der hohen Energiekosten hat die Linke Vorbereitungen für den Heizwinter angemahnt.

Berlin in Deutschland - "Die Ampel-Parteien beschränken sich auf teils zynische Spartipps, anstatt einen robusten Schutzschirm für Verbraucher und Versorger zu spannen", kritisierten die Spitzen von Partei und Fraktion am Sonntag. Die Linke will mit einem Fünf-Punkte-Plan die Menschen vor Gaspreissteigerungen schützen und die Versorgung sicherstellen.

In dem Plan fordert sie ein drittes Entlastungspaket, das in der Sommerpause erarbeitet und in der ersten Sitzungswoche des Bundestages verabschiedet werden soll. Konkret soll es "einen sozialen Klimabonus von 125 Euro im Monat pro Haushalt und 50 Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen" geben.



Zudem sollen die Sozialleistungen nach dem Willen der Linken sofort um 200 Euro pro Monat erhöht und das Neun-Euro-Ticket bis Jahresende verlängert werden.

Neben einem Gaspreisdeckel fordert die Partei ein gesetzliches Verbot für Strom- und Gassperren. Die Ankündigung des Verbraucherschutzministeriums für ein Moratorium für Strom und Gassperren im "absoluten Krisenfall" gehe zwar in die richtige Richtung, "reicht aber nicht aus". "Für viele Menschen sind Strom und Gas längst nicht mehr bezahlbar und der 'Krisenfall' Alltag", heißt es in dem Papier der Parteiführung.



Neben der Unterstützung der Gasversorger, insbesondere der Stadtwerke und kommunalen Versorger, spricht sich die Linke für die Abschöpfung krisenbedingter Milliardenprofite durch eine Übergewinnsteuer aus. hex/pw

Gazprom fordert von Siemens Rückgabe der in Kanada gewarteten Turbine



Der Streit um eine Siemens-Turbine lässt die Zukunft russischer Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 nach Europa weiter fraglich erscheinen. Der russische Gazprom-Konzern forderte Siemens am Samstag zur Rückgabe der in Kanada reparierten Turbine auf, um den Weiterbetrieb der von Russland nach Deutschland führenden Pipeline gewährleisten zu können. Siemens lehnte es ab, weitere Informationen zu dem Thema zu veröffentlichen.



Gazprom habe bei Siemens einen Antrag auf Erhalt der "Dokumente gestellt, die den Export der Turbine der Portowaja-Station ermöglichen", hieß es in einer Mitteilung des russischen Konzerns mit Blick auf die Verdichterstation nahe der russischen Stadt Wyborg.



Gazprom baue darauf, "dass der Siemens-Konzern seinen Verpflichtungen zur Reparatur und Wartung von Gasturbinenmotoren, von denen die Zuverlässigkeit des Betriebs der Nord Stream-Gaspipeline und die Erdgaslieferungen an die europäischen Verbraucher abhängen, bedingungslos nachkommt".



Der Siemens-Sprecher verwies am Samstag lediglich auf eine Erklärung des Unternehmens vom vorherigen Wochenende, darin hatte es geheißen: "Aktuell arbeiten unsere Experten mit Hochdruck an allen weiteren formalen Genehmigungen und der Logistik." Ziel sei es, "die Turbine so schnell wie möglich zu ihrem Einsatzort zu transportieren".



Durch Nord Stream 1 fließt seit dem 11. Juli wegen Wartungsarbeiten kein Gas mehr; ob Russland nach Beendigung der Arbeiten, deren Dauer Berlin mit etwa zehn Tagen veranschlagt, den Gashahn wieder aufdreht, gilt als offen. Aber schon Mitte Juni hatte Gazprom unter Verweis auf die defekte Turbine die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline stark gedrosselt.



Die Bundesregierung bezeichnete diesen Grund als "vorgeschoben" und warf Moskau vor, die Märkte verunsichern und die Preise hochtreiben zu wollen. Dennoch wurde die Gazprom gehörende Turbine in Siemens-Werkstätten in der Nähe von Montréal gewartet; vor einer Woche genehmigte Kanada dann trotz der gegen Russland verhängten Sanktionen die Ausfuhr der reparierten Turbine an Deutschland, um die Bundesrepublik angesichts der drohenden Lieferengpässe zu unterstützen.



Die Bundesregierung erklärte daraufhin, der Grund für die gedrosselten Gasmengen werde mit der Lieferung und Installation der reparierten Turbine beseitigt. Angesichts des heftigen Protests der Ukraine gegen die Turbinenlieferung durch Kanada verwies Berlin darauf, dass die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland den Gastransit nicht betreffen.



Kanadas Finanzministerin Chrystia Freeland erklärte am Samstag, die Entscheidung der Regierung, eine zeitlich begrenzte Ausnahme zu machen und die Turbine für die russische Pipeline zu liefern, sei "sehr schwierig" gewesen. Ihre Regierung sehe jedoch die Energieprobleme, "denen sich Deutschland und unsere europäischen Partner gegenüber sehen", und habe entsprechend gehandelt.



Der Krieg in der Ukraine hat die Gaspreise weltweit in die Höhe schnellen lassen und die Abhängigkeit Deutschlands und anderer EU-Staaten von russischen Gaslieferungen deutlich zu Tage treten lassen. Der EU hatte nach Kriegsbeginn massive Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt, die Gas-Importe davon aber zunächst ausgenommen. ju/dja