Hohe Energiepreise: Fast 650.000 Studierende haben bisher Einmalzahlung von 200 Euro erhalten

Studenten (Symbolbild) © Michael Schick/IMAGO

Inzwischen haben fast 650.000 Studierende die Einmalzahlung von 200 Euro wegen der Energiekrise bekommen.

Bonn in Deutschland - Wie das Bundesbildungsministerium am Montag weiter mitteilte, wurden dabei rund 130 Millionen Euro ausgezahlt. Mehr als eine Million Anträge seien seit dem Start der digitalen Plattform für die Auszahlung am 15. März eingegangen. Anspruchsberechtigt sind allerdings insgesamt 3,4 Millionen Studierende und Fachschülerinnen und Fachschüler.

„Mehr als 99 Prozent der gestellten Anträge konnten schon bearbeitet und beschieden werden“, erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Bildungsministerium, Jens Brandenburg (FDP). „Das Geld ist in den meisten Fällen innerhalb von zwei Werktagen auf dem Konto.“ Dies zeige, wie gut die Plattform einmalzahlung200.de funktioniere.



Die Zahl der für die Beantragung notwendigen digitalen Bürgerkonten stieg seit Anfang Februar um mehr als 1,3 Millionen, wie Brandenburg weiter mitteilte. Dabei geht es um ein sogenanntes Bund-ID-Konto, das es bereits seit 2019 gibt und über das Verwaltungsangelegenheiten über das Internet erledigt werden können. Bis Anfang März hatten insgesamt erst 500.000 Bürgerinnen und Bürger ein solches Konto. mt/bk