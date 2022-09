Gewinnabschöpfung bei EU-Stromerzeugern soll 140 Milliarden Euro bringen

Hohe Energiepreise: Haushalte schränken Konsum ein

Viele Haushalte sparen (Symbolbild) © IMAGO / CHROMORANGE

Die hohen Energiepreise veranlassen Haushalte zum Sparen.

Düsseldorf in Deutschland - Nicht nur beim Energieverbrauch, sondern auch etwa bei Restaurantbesuchen oder bei neuer Kleidung wollen viele sparen, wie aus einer Umfrage für die Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Demnach unterschätzen viele Verbraucherinnen und Verbraucher aber die durchaus wirksamen Entlastungspakete der Bundesregierung.

Besonders belastet fühlen sich der Befragung zufolge Nutzer von Gas: Fast zwei Drittel von ihnen bezeichneten die Kosten dafür als "eher schwere" oder "sehr schwere" finanzielle Belastung. Bei den Befragten, die mit Öl heizen, machte diese Angaben jeder zweite, bei Fernwärme-Nutzern lag der Anteil bei 40 Prozent. Außerdem empfinden rund 40 Prozent die steigenden Stromkosten als Belastung.



"Als Folge davon erreichen die Anteile der Menschen, die wegen der hohen Preise weniger Energie verbrauchen wollen und sich zudem genötigt sehen, auch bei anderen Konsumausgaben zurückzustecken, neue Höchststände", erklärte am Mittwoch das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Auffallend sei, dass im Vergleich zu einer ähnlichen Befragung im Mai nun auch zunehmend Menschen mit mittlerem Einkommen ihren Konsum einschränken.



"Gleichzeitig werden positive Effekte der Entlastungspakete I und II auf die persönliche finanzielle Situation vielfach nur unvollständig wahrgenommen", betonten die IMK-Forscher. In ihrem ersten Maßnahmenpaket hatte die Bundesregierung etwa mit dem Wegfall der EEG-Umlage die Strompreise gesenkt und Auszubildende sowie Wohngeld- und Bafög-Bezieher bezuschusst. Das zweite Pakte enthielt etwa das Neun-Euro-Ticket, den Tankrabatt und die Energiepreispauschale.

Ein Grund für die geringe Wertschätzung der Entlastungspakete könnte sein, dass sie "sehr kleinteilig konstruiert" gewesen seien, vermuten die IMK-Forscher. Sie gehen dennoch davon aus, dass die Maßnahmen bei der Stabilisierung der Konsumnachfrage bislang geholfen haben. Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket etwa hätten in den Monaten Juni bis August die Inflation gesenkt und die Kaufkraft gestützt. pe/ilo

Gewinnabschöpfung bei EU-Stromerzeugern soll 140 Milliarden Euro bringen



Die EU-Kommission verspricht den Mitgliedsländern hohe Einnahmen durch die geplante Abschöpfung der Gewinne von Stromerzeugern. Dieser "Vorschlag wird den Mitgliedstaaten mehr als 140 Milliarden Euro einbringen", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Straßburg in ihrer Rede zur Lage der EU. Das Geld werde "denjenigen zugute kommen, die es am meisten brauchen".



Die EU-Kommission hat den 27 Mitgliedstaaten eine Gewinn-Deckelung für Stromerzeuger als eine von mehreren kurzfristigen Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise vorgeschlagen. Hintergrund ist, dass billig produzierende Stromerzeuger etwa im Bereich der erneuerbaren Energien satte Gewinne einfahren, weil auf dem europäischen Strommarkt das Merit-Order-Prinzip gilt: Der Preis wird durch das am teuersten produzierende Kraftwerk bestimmt, derzeit also durch Gaskraftwerke.



Die übermäßigen Gewinne von Produzenten von Öko- oder Atomstrom sollen die Regierungen umleiten, um Haushalte und Betriebe zu unterstützen. Darauf hatten sich die Energieminister der EU-Länder vergangene Woche in Brüssel grundsätzlich geeinigt und die Kommission aufgefordert, diese Idee auszuarbeiten.



Die Kommission will dies laut bislang bekannt gewordenen Plänen in Form einer Verordnung umsetzen, also mit einem für alle Mitgliedstaaten gültigen Gesetz. Am Mittwochnachmittag will die Kommission ihren Vorschlag mit mehr Details offiziell vorstellen. Die EU-Energieminister kommen dann Ende September erneut zusammen, um darüber zu beraten.



Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner (Grüne), begrüßte von der Leyens Vorschläge zur Umverteilung übermäßiger Gewinne. "Haushalte und Unternehmen müssen europaweit spürbar entlastet werden", erklärte Brantner.



Von der Leyen kündigte zudem an, dass Stromerzeuger, die aus fossilen Brennstoffen ihren Strom gewinnen, einen "Krisenbeitrag" zahlen sollen. Die Mitgliedstaaten sollen zu Spitzenzeiten ihren Stromverbrauch senken.



Die Kommissionspräsidentin bekräftigte vor den Parlamentariern, dass ihre Behörde neben diesen kurzfristigen Maßnahmen "eine tiefgreifende und umfassende Reform des Strommarktes" plane. "Das derzeitige Strommarkt-Design, das auf dem Merit-Order-Prinzip beruht, ist nicht mehr zweckmäßig", sagte sie. "Wir müssen den dominierenden Einfluss von Gas auf den Strompreis entkoppeln."



Länder wie Frankreich, Tschechien und Österreich hatten sich schon länger für eine Entkopplung ausgesprochen, was eine solche Reform voraussetzen würde. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sich vergangene Woche für eine Entkopplung des Strompreises vom Gaspreis ausgesprochen, "ohne dass wir die Marktmechanismen zerstören".



Von der Leyen betonte zudem, dass die EU verstärkt auf Wasserstoff setzen wolle. Bislang ist die Infrastruktur für Wasserstoff in Europa wenig ausgebaut. Dafür solle eine europäische Wasserstoff-Bank gegründet werden, sagte die Kommissionspräsidentin. Diese werden dabei helfen, "den Kauf von Wasserstoff zu sichern". Drei Milliarden Euro sollen der Bank für Investitionen zur Verfügung stehen. mbn/ilo