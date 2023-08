Hohe Energiepreise: Verband warnt vor Niedergang der deutschen Chemiebranche

Teilen

Chemiepark Leuna (Symbolbild) © mhphoto/Imago

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) warnt davor, dass es aufgrund der hohen Energiepreise in Deutschland zu einem Niedergang der chemisch-pharmazeutischen Branche kommen könnte.

Frankfurt am Main in Deutschland - „Es ist drei Minuten vor zwölf, weil die energieintensiven Unternehmen in Deutschland schlichtweg nicht mehr wettbewerbsfähig sind“, sagte der VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Freitagsausgaben). Der Grund seien die hohen Energiepreise, die für die Branche das belastendste Thema seien. „Wir brauchen deshalb jetzt kurzfristige Unterstützung“, forderte der Verbandschef.

Um ein Abwandern der Unternehmen zu verhindern, führt für ihn kein Weg am Industriestrompreis vorbei. Dieser sei „ein Must-Have für die energieintensive Industrie und damit für den Standort Deutschland“.



Auch den hohen Bürokratieaufwand für Unternehmen sieht er als schädlich: „Regulierungen müssen durchdacht sein, um die Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden. Stattdessen setzt Brüssel auf einen europäischen Green Deal mit 14.000 Seiten Vorschriften.“ Es fehle bei vielen Regulatoren in Brüssel einfach das Verständnis dafür, was für industrielle Prozesse notwendig sei. kbh