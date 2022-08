Hohe Gaspreise: So erhalten auch Erwerbstätige Hilfe vom Jobcenter

Von: Lisa Mayerhofer

Die Kosten für Strom und Heizung sind dieses Jahr drastisch gestiegen. Wer dadurch an seine finanziellen Grenzen gerät, dem kann unter Umständen das Jobcenter weiterhelfen.

Köln – Die Gaspreise erklimmen angesichts der Energiekrise weiter Rekordhöhen. Auf Millionen Haushalte kommen drastische Kostensteigerungen hinzu – die sich mitunter in vierstelliger Höhe bewegen können. Vor allem Menschen mit geringem Einkommen sind von den Preiserhöhungen durch die Gas-Krise davon betroffen.

Steigende Gaspreise: „Die Gefahr für Energiearmut ist enorm gestiegen“

„Die Gefahr für Energiearmut ist enorm gestiegen“, sagte der IW-Ökonom Ralph Henger der Welt am Sonntag. „Galoppierende Energiepreise setzen private Haushalte zunehmend unter finanziellen Druck.“ Laut Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) sind speziell Geringverdiener und Haushalte betroffen, die sich in schwierigen Übergangsphasen befinden. Dazu zählen Arbeitslose, Personen zum Zeitpunkt des Renteneintritts oder Alleinerziehende.

In der untersten Einkommensgruppe mussten den Berechnungen zufolge im Mai dieses Jahres fast zwei von drei Personen (65 Prozent) mehr als zehn Prozent ihres Einkommens für Energie aufwenden. In dieser Gruppe sind laut Statistik ohnehin viele Menschen von Armut bedroht, erzielen also ein Einkommen von unter 60 Prozent des mittleren Haushaltsnettoeinkommens.

„Der Unterschied zwischen den Einkommensgruppen ist aber geringer als in der öffentlichen Debatte suggeriert wird“, sagt IW-Ökonom Henger. „Die Gefahr für Energiearmut geht auch weit in die Mittelschicht hinein.“ Als von Energiearmut bedroht gelten demnach Personen, die mehr als zehn Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für Heizen, Warmwasseraufbereitung, Kochen und Strom aufwenden müssen.

Heizkostennachzahlung: Wer hat Anspruch auf einen Zuschuss durchs Jobcenter?

Kein Wunder, dass sich viele Menschen vor der kommenden Nebenkostenabrechnung fürchten – vor allem, wenn durch die hohe Inflation auch keine Rücklagen gebildet werden konnten. Wer dadurch an seine finanziellen Grenzen gerät, dem kann aber unter Umständen das Jobcenter weiterhelfen. Denn nicht nur Hartz-IV-Empfänger, sondern auch Erwerbstätige haben bei der Nachzahlung von Strom- oder Heizkosten Anspruch auf einen Zuschuss des Jobcenters – unter bestimmten Voraussetzungen.

„Auch Personen, die bislang keine SGB II-Leistungen beziehen, können von den Jobcentern Unterstützung erhalten, wenn sie aufgrund gestiegener Heizkosten von Nachzahlungen betroffen sind“, sagt ein Pressesprecher des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gegenüber BuzzFeed News DE von IPPEN.MEDIA. Das gelte sowohl für Jahreszahlungen, als auch monatliche Abschläge für Heizkosten. Die Jobcenter prüfen laut BMAS dann im jeweiligen Einzelfall, ob die Voraussetzungen für eine finanzielle Unterstützung aufgrund dieser Nachzahlungen vorliegen. Wichtige Faktoren seien dabei laut Buzzfeed unter anderem die Miethöhe und das Vermögen der Antragsteller sowie deren weitere mögliche Einkünfte.

Harald Thomé, Berater beim Selbsthilfeverein Tacheles in Wuppertal, betonte außerdem in der taz, dass Betroffene ihren Antrag beim Jobcenter unbedingt im Monat der Fälligkeit der Nachzahlung stellen sollten – danach sei es zu spät. Das Gleiche gilt übrigens für Rentner – auch sie können beim Jobcenter einen Antrag stellen, wenn es ihnen nicht möglich ist, die Energiekosten aus eigener Kraft zu stemmen. (lma/dpa)