Hohe Inflation: Kühnert fordert Entlastung von Menschen mit niedrigen Altersrenten

Kevin Kühnert © IMAGO/Emmanuele Contini

Der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert will Entlastungen für Menschen mit niedrigen Renten.

Berlin in Deutschland - Sie benötigten staatliche Unterstützung, sagte Kühnert am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. Es sei klar, "dass gerade für Rentnerinnen und Rentner mit sehr kleinen Altersrenten definitiv in einem nächsten Schritt etwas dabei sein muss."

Aussicht auf Erfolg hätten aus seiner Sicht Maßnahmen, "die sehr zielgerichtet ausgerichtet sind auf Bevölkerungsgruppen, die jetzt wirklich eine extreme Überlastungssituation bei sich haben", sagte der SPD-Politiker. "Das sind also diejenigen, die schon vor der aktuellen Krisensituation ein so geringes Einkommen hatten, dass es am Ende des Monats kaum gereicht hat. Wir reden hier über Rentnerinnen und Rentner mit sehr geringen Renten, die aber nicht in der Grundsicherung im Alter und auch nicht im Wohngeldbezug drin sind. Da gibt es viele in Deutschland."

Im Gegenzug bedeute dies aber auch, "dass andere mit deutlich höheren Einkommen (...) nicht davon ausgehen können, dass alle Mehrbelastungen der aktuellen Zeit ausgeglichen werden können", sagte Kühnert. "Das gehört auch zur Wahrheit dazu."



Es gehe aber "nicht darum, jetzt zu sagen: Die eine Gruppe muss für die andere bluten, sondern es geht im wahrsten Sinne des Wortes darum, zusammen zu rücken und zu sagen, nur gemeinsam kommen wir durch diese Krise durch", sagte der SPD-Generalsekretär. "Weder wollen wir jemanden in die Privatinsolvenz treiben, noch wollen wir dafür sorgen, dass es keine Industriearbeitsplätze mehr in Deutschland nach dieser Krise gibt." mt/cne