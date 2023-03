Hohe Öl- und Gaspreise: Norwegen verzeichnet Rekordeinnahmen

Norwegische Kronen © Shotshop/IMAGO

Norwegen verbucht aufgrund der stark gestiegenen Öl- und Gaspreisen Rekordeinnahmen.

Bern in der Schweiz - Die entsprechenden Einnahmen des Staates stiegen nach Schätzungen des Statistikinstituts SSB auf 1,46 Billionen Kronen (131 Milliarden Euro) und damit auf ein Rekordhoch, das „weit jenseits bislang verzeichneter Werte liegt“. Im Vergleich zu 2021 verdreifachten sich die Einnahmen.

Norwegen ist nach der Reduzierung der russischen Gaslieferungen zum größten Lieferanten in Europa aufgestiegen. Die Preise für Gas hatten im Sommer 2022 Rekorde erreicht. Der Staat verdiente einmal, weil er an Öl- und Gasquellen sowie an Pipelines direkt beteiligt ist, und über höhere Steuern, die Energiekonzerne zahlten. Der Energiekonzern Equinor, der zu 67 Prozent dem Staat gehört, schüttete außerdem üppige Dividenden aus.

Den Vorwurf, „Kriegsgewinnler“ zu sein, weist die norwegische Regierung zurück. Sie habe im vergangenen Jahr für zivile und militärische Hilfen an die Ukraine eine Milliarde Euro gegeben; in den kommenden fünf Jahren will Oslo insgesamt weitere 6,8 Milliarden Euro geben. ilo/pe